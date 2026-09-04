Ascolti tv giovedì 3 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Torno indietro e cambio vita” contro “Hotel Costiera“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 3 settembre 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Costanza vs Hotel Costiera. Auditel ieri sera, 3 settembre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Torno indietro e cambio vita” contro “Hotel Costiera”. Chi ha vinto?

Rai1: Torno indietro e cambio vita, il film del 2015 diretto da Carlo Vanzina con protagonista Raoul Bova ha coinvolto 1.715.000 spettatori pari allo 13% di share.

Rai 2: Il Commissario Rex, la serie tv che vede il commissario Max Steiner e il fedele Rex indagare a Vienna su casi complessi ha tenuto col fiato sospeso 671.000 spettatori pari al 4.8%.

Rai 3: Kilimangiaro, il programma condotto da Camila Raznovich tra scienza, natura, cultura e approfondimento ha raccolto 497.000 spettatori con lo 3.8%.

Rete 4: Zona bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 ha registrato 927.000 spettatori con il 9.7% di share.

Canale 5: Hotel Costiera, la serie televisiva italo-statunitense con protagonisti Jesse Williams e Jordan Alexandra ha appassionato 1.641.000 spettatori con uno share del 13.4%.

Italia 1: Cagliari – Hellas Verona, la partita dei sedicesimi di finale di Coppa Italia ha incollato alla tv 1.023.000 spettatori (share 6.8%).

La7: In Onda, il talk dedicato agli approfondimenti sui vari temi di attualità politica e sociale con Marianna Aprile e Luca Telese ha informato 756.000 spettatori e il 5.2%.

Tv8: Tutte contro lui, il film del 2014 diretto da Nick Cassavetes con protagonista Cameron Diaz ha divertito 400.000 spettatori (3.1%).

Nove: The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo: lo spettacolo teatrale del trio comico per celebrare 25 anni di carriera ha strappato un sorriso a 456.000 spettatori e il 3.8%.

Ascolti Affari Tuoi vs L’Eredità Summer: chi ha vinto?

L’Eredità Summer : 2.592.000 spettatori con il 15.7 % di share;

: spettatori con il % di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.500.000 spettatori con il 27.4% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 3 settembre 2026

RAI 1

Come una madre : 915.000 spettatori con il 10 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 848.000 spettatori con l’11.2% nella parte chiamata Start, 1.181.000 spettatori con il 16.9% nella presentazione e 1.378.000 spettatori con il 18.1%.

CANALE 5