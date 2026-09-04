Ascolti tv giovedì 3 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Torno indietro e cambio vita” contro “Hotel Costiera“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 3 settembre 2026?
Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Costanza vs Hotel Costiera. Auditel ieri sera, 3 settembre 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Torno indietro e cambio vita” contro “Hotel Costiera”. Chi ha vinto?
Rai1: Torno indietro e cambio vita, il film del 2015 diretto da Carlo Vanzina con protagonista Raoul Bova ha coinvolto 1.715.000 spettatori pari allo 13% di share.
Rai 2: Il Commissario Rex, la serie tv che vede il commissario Max Steiner e il fedele Rex indagare a Vienna su casi complessi ha tenuto col fiato sospeso 671.000 spettatori pari al 4.8%.
Rai 3: Kilimangiaro, il programma condotto da Camila Raznovich tra scienza, natura, cultura e approfondimento ha raccolto 497.000 spettatori con lo 3.8%.
Rete 4: Zona bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 ha registrato 927.000 spettatori con il 9.7% di share.
Canale 5: Hotel Costiera, la serie televisiva italo-statunitense con protagonisti Jesse Williams e Jordan Alexandra ha appassionato 1.641.000 spettatori con uno share del 13.4%.
Italia 1: Cagliari – Hellas Verona, la partita dei sedicesimi di finale di Coppa Italia ha incollato alla tv 1.023.000 spettatori (share 6.8%).
La7: In Onda, il talk dedicato agli approfondimenti sui vari temi di attualità politica e sociale con Marianna Aprile e Luca Telese ha informato 756.000 spettatori e il 5.2%.
Tv8: Tutte contro lui, il film del 2014 diretto da Nick Cassavetes con protagonista Cameron Diaz ha divertito 400.000 spettatori (3.1%).
Nove: The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo: lo spettacolo teatrale del trio comico per celebrare 25 anni di carriera ha strappato un sorriso a 456.000 spettatori e il 3.8%.
Ascolti Affari Tuoi vs L’Eredità Summer: chi ha vinto?
- L’Eredità Summer: 2.592.000 spettatori con il 15.7% di share;
- Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.500.000 spettatori con il 27.4% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 3 settembre 2026
RAI 1
- Come una madre: 915.000 spettatori con il 10%;
- Vita in Diretta: 848.000 spettatori con l’11.2% nella parte chiamata Start, 1.181.000 spettatori con il 16.9% nella presentazione e 1.378.000 spettatori con il 18.1%.
CANALE 5
- Beautiful: 1.777.000 telespettatori con uno share del 16.3%;
- Forbidden Fruit: 2.018.000 spettatori e il 20.5% di share;
- Far Away: 2.026.000 con uno share del 23.4%;
- Tutto per la mia Famiglia: 1.867.000 spettatori e il 24.3%;
- Verità Nascoste – Il diario: 1.255.000 spettatori pari al 18.1% nella prima parte e 967.000 spettatori pari al 13.1% nella seconda parte.