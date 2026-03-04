Ascolti tv di martedì 3 marzo 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Gloria – Il ritorno” contro “Como-Inter“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 3 marzo 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: Gloria – Il Ritorno vs Como-Inter | Auditel del 24 febbraio 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Gloria – Il Ritorno” contro “Como-Inter”. Chi ha vinto?
Rai 1: Gloria – Il ritorno, il sequel del film tv con protagonista Sabrina Ferilli ha coinvolto 2.691.000 spettatori pari al 16.9% di share.
Su Rai 2: Stasera a letto tardi, il nuovo show con i bambini e i The Jackal ha divertito 805.000 spettatori pari allo 5.5%.
Rai 3: Farwest, il programma di inchieste, storie e approfondimenti condotto da Salvo Sottile ha informato 691.000 spettatori con il 4.8% di auditel.
Rete 4: E’ sempre cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata dagli ospiti con la conduzione di Bianca Berlinguer ha fatto compagnia 628.000 telespettatori pari ad uno share del 5%.
Canale 5: Como-Inter, la semifinale di Coppa Italia 2026 ha incollato alla tv 3.737.000 spettatori con uno share del 19.2%.
Italia 1: Le Iene presentano: Inside, il programma che racconta, con interviste, servizi e approfondimenti, alcune delle storie più seguite e discusse del programma ha appassionato 1.082.000 spettatori con il 9.1% di share.
La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha interessato 1.672.000 spettatori con 10.8%.
Tv8: Tutte contro lui, film del 2014 diretto da Nick Cassavetes con Cameron Diaz ha strappato un sorriso 297.000 spettatori con il 1.7% di share.
Nove: Cash or Trash – La notte dei tesori, lo speciale del programma di aste condotto da Paolo Conticini ha interessato 397.000 spettatori (pari al 2.6% di audience).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
- Affari Tuoi: 5.876.000 spettatori con il 27.4% di share.
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: non va in onda.
