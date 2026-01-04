Ascolti tv sabato 3 gennaio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Speciale Tg1 – Blitz Usa contro Venezuela” contro “Pavarotti – L’uomo che emoziona il mondo“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 3 gennaio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Speciale Tg1 – Blitz Usa contro Venezuela, lo speciale televisivo per fornire aggiornamenti e approfondimenti in seguito all’operazione militare americana in Venezuela ha informato 1.538.000 spettatori pari al 9.8% di share.

Su Rai 2: Festival del cinema di Montecarlo, il secondo appuntamento con la 47esima edizione ha intrattenuto 1.353.000 spettatori pari al 10% di audience.

Rai 3: La città ideale, il nuovo programma di Rai Cultura condotto da Massimiliano Ossini ha raccolto 668.000 spettatori e il 4.4% di share.

Rete 4: Speciale Quarta Repubblica, la puntata speciale del programma di informazione condotto da Nicola Porro ha fatto compagnia a 711.000 spettatori pari al 5.6% di share.

Canale 5: Pavarotti – L’uomo che emoziona il mondo, il concerto – tributo (in replica) per i 90 anni di Luciano Pavarotti ha attirato l’attenzione 1.655.000 spettatori con uno share del 14.7%.

Italia 1: Shrek 3, il film d’animazione del 2007 diretto da Raman Hui e Chris Miller ha divertito 1.030.000 spettatori 6.3%.

La7: In viaggio con Barbero – Il Caso Matteotti, lo speciale di Alessandro Barbero che ha raccontato le vicissitudini del rapimento di Giacomo Matteotti e il suo assassinio da parte di alcuni fascisti nel 1924 ha registrato 419.000 spettatori con il 3.1%.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha incuriosito 476.000 spettatori (2.9%).

Nove: Lezioni private, il nuovo programma condotto da Luca Sommi che approfondisce i grandi temi universali legati all’attualità ha interessato 271.000 spettatori con il 1.7% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.555.000 spettatori con il 24.3 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.824.000 spettatori con il 25.9% di share.

