Ascolti tv di martedì 3 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro” contro “Io sono Farah“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 3 febbraio 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, la miniserie televisiva italiana del 2026, diretta da Michele Soavi, con protagonisti Lino Guanciale e Ninni Bruschetta ha tenuto col fiato sospeso 4.016.000 spettatori pari al 23.7% di share.

Su Rai 2: Boss in incognito, il docu-reality che racconta le storie di imprenditori che affrontano la sfida di lavorare sotto mentite spoglie presentato da Elettra Lamborghini ha fatto compagnia a 749.000 spettatori pari al 4.8% di audience.

Rai 3: Farwest, il programma di inchieste, storie e approfondimenti condotto da Salvo Sottile ha raccolto 547.000 spettatori con il 3.7% di auditel.

Rete 4: E’ sempre cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata dagli ospiti con la conduzione di Bianca Berlinguer ha informato 474.000 telespettatori pari ad uno share del 3.7%.

Canale 5: Io sono Farah, il serial televisivo drammatico turco ha coinvolto 1.820.000 spettatori con uno share del 12.3%.

Italia 1: Le Iene presentano il Verdetto, il nuovo programma condotto da Nina Palmieri ha interessato 1.082.000 spettatori con il 8.5% di share.

La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha registrato 1.357.000 spettatori con 8.5%.

Tv8: Bohemian Rhapsody, il film del 2018 diretto da Bryan Singer con protagonista Rami Malek ha appassionato 526.000 spettatori con il 3.2% di share.

Nove: Cash or Trash: La notte dei tesori, la puntata speciale del programma di aste condotto da Paolo Conticini ha incuriosito 586.000 spettatori (pari al 3.4% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?

Affari tuoi di Stefano De Martino : 5.413.000 spettatori con il 25.7 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.944.000 spettatori con il 23.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 3 febbraio 2026

RAI 1

La volta buona : 1.671.000 spettatori con il 14.4 % nella prima parte e 1.681.000 spettatori con il 16.8 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.623.000 spettatori con il 17.5 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.805.000 spettatori con il 18.8% nella presentazione dalle 16:54 alle 17:49 e 2.368.000 spettatori con il 20.8% dalle 17:49 alle 18:37.

CANALE 5