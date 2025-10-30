Ascolti tv di mercoledì 29 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il Commissario Montalbano” contro “This Is Me“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 29 ottobre 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai 1: Il Commissario Montalbano, la replica della puntata della fiction ispirata ai libri di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha interessato 2.772.000 spettatori pari allo 17% di share.
Su Rai 2: 9-1-1, la settima stagione della serie tv ha tenuto col fiato sospeso 487.000 spettatori pari al 2.7%.
Rai 3: Chi l’ha visto, il programma dedicato ai casi di persone scomparse e cronaca nera condotto da Federica Sciarelli ha coinvolto 1.423.000 spettatori pari allo 9.4% di share.
Rete 4: Realpolitik!, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha registrato 345.000 telespettatori pari ad uno share del 2.8%.
Canale 5: This Is Me, la terza ed ultima puntata del programma presentato da Silvia Toffanin ha incollato alla tv 3.016.000 spettatori con uno share del 23.3%.
Italia 1: Hercules – La leggenda ha inizio, il film del 2014 diretto e prodotto da Renny Harlin, con protagonista Kellan Lutz ha appassionato 805.000 spettatori con il 4.5% di audience.
La7: Una giornata particolare: la nuova edizione del programma di storia e cultura condotto da Aldo Cazzullo ha raccolto 1.303.000 spettatori con il 7.6%.
Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha incuriosito 307.000 spettatori con il 2.1% di share.
Nove: Circo Massimo, il programma condotto da Marco Giannini che dà spazio all’informazione, all’attualità, alla politica, all’economia ha informato 157.000 spettatori (1.1%).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?
- Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.644.000 spettatori con il 22.2% di share.
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.067.000 spettatori con il 24.4% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 29 ottobre 2025
RAI 1
- La volta buona: 1.512.000 spettatori con il 17.8%.
- Il Paradiso delle Signore: 1.360.000 spettatori con il 16.7% di share.
- Vita in diretta: 2.190.000 spettatori con il 19.9% di share.
CANALE 5
- Grande Fratello: 1.909.000 spettatori con il 16.4% di share;
- Beautiful: 2.005.000 spettatori con il 17.5% di share;
- Forbidden Fruit: 2.101.000 telespettatori pari al 19.3%;
- Uomini e Donne: 2.325.000 spettatori con il 24.5% di share;
- La forza di una donna: 1.953.000 telespettatori pari al 24%;
- Amici: 1.401.000 spettatori con il 17.5% di share;
- Dentro la notizia: 1.309.000 spettatori pari al 15.6% nella prima parte e 1.461.000 spettatori pari al 14.2% nella seconda parte chiamata Le Voci.