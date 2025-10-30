Ascolti tv di mercoledì 29 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il Commissario Montalbano” contro “This Is Me“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 29 ottobre 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Il Commissario Montalbano, la replica della puntata della fiction ispirata ai libri di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha interessato 2.772.000 spettatori pari allo 17% di share.

Su Rai 2: 9-1-1, la settima stagione della serie tv ha tenuto col fiato sospeso 487.000 spettatori pari al 2.7%.

Rai 3: Chi l’ha visto, il programma dedicato ai casi di persone scomparse e cronaca nera condotto da Federica Sciarelli ha coinvolto 1.423.000 spettatori pari allo 9.4% di share.

Rete 4: Realpolitik!, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha registrato 345.000 telespettatori pari ad uno share del 2.8%.

Canale 5: This Is Me, la terza ed ultima puntata del programma presentato da Silvia Toffanin ha incollato alla tv 3.016.000 spettatori con uno share del 23.3%.

Italia 1: Hercules – La leggenda ha inizio, il film del 2014 diretto e prodotto da Renny Harlin, con protagonista Kellan Lutz ha appassionato 805.000 spettatori con il 4.5% di audience.

La7: Una giornata particolare: la nuova edizione del programma di storia e cultura condotto da Aldo Cazzullo ha raccolto 1.303.000 spettatori con il 7.6%.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha incuriosito 307.000 spettatori con il 2.1% di share.

Nove: Circo Massimo, il programma condotto da Marco Giannini che dà spazio all’informazione, all’attualità, alla politica, all’economia ha informato 157.000 spettatori (1.1%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.644.000 spettatori con il 22.2 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.067.000 spettatori con il 24.4% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 29 ottobre 2025

RAI 1

La volta buona : 1.512.000 spettatori con il 17.8 %.

: spettatori con il %. Il Paradiso delle Signore : 1.360.000 spettatori con il 16.7 % di share.

: spettatori con il di share. Vita in diretta: 2.190.000 spettatori con il 19.9% di share.

CANALE 5