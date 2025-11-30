Ascolti tv di sabato 29 novembre 2025. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Ballando con le Stelle” contro “Tu si que vales“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 29 novembre 2025? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Ballando con le Stelle vs Tu si que vales Auditel ieri sera, 29 novembre 2025

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Ballando con le Stelle” contro “Tu si que vales”. Chi ha vinto?

Rai 1: Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci ha intrattenuto 2.678.000 spettatori pari al 25.8% di share.

Su Rai 2: S.W.A.T., la serie televisiva statunitense prodotta da Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan ha incuriosito 615.000 spettatori pari al 3.6% di audience.

Rai 3: Indovina chi viene a cena, la nuova edizione del programma condotto da Sabrina Giannini sui temi ambientali, il rapporto tra uomo e animali e le sfide dei modelli alimentari sostenibili ha registrato 669.000 spettatori e il 3.9% di share.

Rete 4: Commando, il film del 1985 diretto da Mark L. Lester, con Arnold Schwarzenegger ha appassionato 482.000 spettatori pari al 2.9% di share.

Canale 5: Tu si que vales, la nuova puntata del talent show ha incollato alla tv 3.765.000 spettatori con uno share del 25.2%.

Italia 1: Le streghe, il film del 2020 diretto da Robert Zemeckis con Anne Hathaway ha coinvolto 672.000 spettatori pari al 4.1%.

La7: In altre parole, il programma di Massimo Gramellini ha fatto compagnia a 1.128.000 spettatori con il 6.2% nella prima parte e 586.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha interessato 250.000 spettatori (1.7% di audience).

Nove: Accordi e Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi con Andrea Scanzi e Marco Travaglio ha raccolto 333.000 spettatori con il 2.2% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.322.000 spettatori con il 23.4% di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.766.000 spettatori con il 25.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 29 novembre 2025

RAI 1

Bar Centrale : 0.000.000 spettatori ( 0.00 % );

: spettatori ( ); A sua immagine : 0.000.000 spettatori ( 0.00 );

: spettatori ( ); Ciao Maschio: 0.000.000 spettatori (0.00%) nella prima parte e 0.000.000 spettatori (14.5%) nella seconda parte.

CANALE 5