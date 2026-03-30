Ascolti tv di domenica 29 marzo 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Imma Tataranni 5” contro “Chi vuol essere milionario – Il torneo“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Imma Tataranni 5 vs Chi vuol essere milionario – Auditel ieri sera, domenica 29 marzo 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Imma Tataranni 5” contro “Chi vuol essere milionario”. Chi ha vinto?
Rai 1: Imma Tataranni 5, la serie tv con protagonista Vanessa Scalera ha appassionato 4.511.000 spettatori pari al 24.5% di share.
Su Rai 2: Per sempre Gino, il viaggio emozionante nella vita e nella carriera dell’artista genovese Gino Paoli ha fatto compagnia a 510.000 spettatori (3.2% di share).
Rai 3: Presa Diretta, la nuova edizione del programma di inchieste di Riccardo Iacona ha attirato l’attenzione 878.000 spettatori pari al 4.4% di share.
Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha registrato 681.000 spettatori con il 4.9% di share.
Canale 5: Chi vuol essere milionario – Il torneo, l’ultima puntata del game show condotto da Gerry Scotti ha intrattenuto 1.840.000 spettatori con uno share del 12.7%.
Italia 1: Le Iene presentano Inside, lo speciale condotto da Nina Palmieri ha informato 1.032.000 spettatori con il 8.2%.
La7: Propaganda Live, il Programma condotto da Diego Bianchi ha raccolto 686.000 spettatori con il 4.6%.
Tv8: GP Stati Uniti – Gara Moto GP2, le gare hanno coinvolto 532.000 spettatori con il 2.6% di audience.
Nove: Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha fatto compagnia a 1.566.000 spettatori con l’8.1% e 753.000 spettatori con il 6.9% nella parte chiamata Il Tavolo.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: 4.790.000 spettatori con il 23.5% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.645.000 spettatori con il 22.7% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 29 marzo 2026
RAI 1
- Domenica In: 2.291.000 spettatori con il 18.9% nella prima parte dalle 14:41 alle 15:20 e 1.844.000 spettatori con il 17.5% nella seconda parte dalle 15:24 alle 16:48;
- Da noi a ruota libera: 1.639.000 spettatori (16.1%) di share.
Canale 5
- La forza di una donna: 1.758.000 spettatori (15.9%) di share;
- Verissimo: 1.686.000 spettatori pari al 17% nella prima parte dalle 16 alle 17:03 e 1.652.000 spettatori pari al 16.7% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer