Ascolti tv giovedì 29 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Don Matteo 15” contro “Striscia La Notizia“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 29 gennaio 2026? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Don Matteo 15, i nuovi episodi della serie cult con protagonisti Raoul Bova e Nino Frassica hanno appassionato 3.901.000 spettatori (23.4%).

Su Rai 2: Ore 14 Sera, il programma condotto da Milo Infante dedicato ai casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste ha coinvolto 744.000 spettatori con il 5.7% di share.

Rai 3: Splendida Cornice, il people show che coniuga cultura, arte e attualità con ironia e leggerezza condotto da Geppi Cucciari ha fatto compagnia 1.012.000 spettatori al 6.4% di share.

Rete 4: Dritto e Rovescio, il programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo del Debbio ha informato 806.000 spettatori con lo 6.5% di share.

Canale 5: Striscia La Notizia, la 38esima edizione del tg satirico condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ha interessato 1.807.000 spettatori con il 12.3% di share.

Italia 1: Shark 2 – L’abisso, il film del 2023 diretto da Ben Wheatley con protagonista Jason Statham ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con 0.00% di share.

La7: Piazza Pulita, il programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha fatto compagnia a 826.000 spettatori con il 6.1% di share.

Tv8: Betis – Feyenoord, la partita di Europa League ha incollato alla tv 395.000 spettatori con lo 2% di share.

Nove: Small Town Christmas, il film del 2018, diretto da Maclain Nelson, con Kristoffer Polaha e Ashley Newbrough ha emozionato 213.000 spettatori con il 1.2% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino : 5.041.000 spettatori con il 24.2 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna: 5.093.000 spettatori con il 24.5%.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 29 gennaio 2026

RAI 1

La volta buona : 1.640.000 spettatori con il 14.8 % nella prima parte e 1.597.000 spettatori con il 16.9 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.592.000 spettatori con il 17.3 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 2.139.000 spettatori con il 18.9%.

CANALE 5