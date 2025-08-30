Ascolti tv di venerdì 29 agosto 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Le mie ragazze di carta” contro “Tradimento“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 29 agosto 2025?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre.

Chi ha vinto?

Rai1: Le mie ragazze di carta, il flm del 2023 scritto e diretto da Luca Lucini ha appassionato 1.775.000 spettatori pari al 13% di share.



Rai 2: Squadra Speciale Cobra 11, la serie tv che racconta le avventure di due ispettori della polizia autostradale tedesca ha tenuto col fiato sospeso 503.000 spettatori (3.9%).

Rai 3: La chimera, il film del 2023 scritto e diretto da Alice Rohrwacher con protagonista Carol Duarte ha emozionato 391.000 spettatori con il 2.8%.

Rete 4: The Bourne Legacy, il film del 2012 co-sceneggiato e diretto da Tony Gilroy ha coinvolto 551.000 spettatori con il 4.2% di share.

Canale 5: Tradimento, i nuovi episodi della serie tv turca hanno incollato alla tv 2.042.000 spettatori con uno share del 16.4%.

Italia 1: Chicago Fire, la tredicesima stagione della serie tv ambientata nella caserma 51 ha raccolto 916.000 spettatori (share 6.2%).

La7: Ricordati di me, il film del 2003 diretto da Gabriele Muccino con Fabrizio Bentivoglio e Laura Morante ha interessato 414.000 spettatori e il 3%.

Tv8: Pechino Express, il game reality condotto da Costantino della Gherardesca ha incuriosito 647.000 spettatori con il 5% di share.

Nove: Comedy Match: il programma televisivo italiano di genere comico condotto da Katia Follesa ha divertito 544.000 spettatori con uno share del 3.9%.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 29 agosto 2025

RAI 1

Don Matteo : 880.000 spettatori con l’ 9.5 %;

: spettatori con l’ %; Il Paradiso delle Signore : 591.000 spettatori con l’ 8 %;

: spettatori con l’ %; Estate in Diretta: 1.341.000 con il 16.3%.

CANALE 5