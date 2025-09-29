Ascolti tv di domenica 28 settembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Balene, Amiche per sempre” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Balene, Amiche per sempre vs La notte nel cuore – Auditel ieri sera, domenica 28 settembre 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “Balene, Amiche per sempre” contro “La notte nel cuore”. Chi ha vinto?

Rai 1: Balene, Amiche per sempre, la nuova serie tv con protagoniste Veronica Piovetti e Carla Signoris ha fatto compagnia a 2.830.000 spettatori pari al 18.5% di share.

Su Rai 2: NCIS: Origins, la ventiduesima stagione della serie del team di agenti speciali ha tenuto col fiato sospeso 498.000 spettatori (3.1% di share).

Rai 3: PresaDiretta, la nuova edizione del programma condotto da Riccardo Iacona su temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità ha incuriosito 993.000 spettatori pari al 6.1% di share.

Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha registrato 607.000 spettatori con il 5.1% di share.

Canale 5: La notte nel cuore, le nuove puntate della serie turca hanno appassionato 2.383.000 spettatori con uno share del 17.5%.

Italia 1: Le Iene, la nuova puntata del programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni ha incollato alla tv 1.006.000 spettatori e lo 9% di share.

La7: Unfhaiful – L’amore infedele, il film del 2002 prodotto e diretto da Adrian Lyne con Diane Lane e Richard Gere ha appassionato 342.000 spettatori con il 2.2%.

Tv8: I delitti del Barlume, il nuovo episodio con protagonisti Filippo Timi e Lucia Mascino ha raccolto 277.000 spettatori con il 1.8% di audience.

Nove: Enrico Brignano Show, lo show tutto da ridere dello show romano ha interessato 562.000 spettatori con il 3.7% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.185.000 spettatori con il 23.2 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.653.000 spettatori con il 25.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 28 settembre 2025

RAI 1

Domenica In : 1.513.000 spettatori con il 12.2 % nella prima parte e 1.390.000 spettatori con il 13.6 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Da noi…a ruota libera: 1.487.000 spettatori con il 15.8% di share.

