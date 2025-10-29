Ascolti tv di martedì 28 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il Commissario Montalbano” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 28 ottobre 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai 1: Il Commissario Montalbano, le repliche della serie tv con Luca Zingaretti hanno appassionato 2.594.000 spettatori pari al 16.4% di share.
Su Rai 2: Belve, la prima puntata della edizione del programma di Francesca Fagnani ha incollato alla tv 1.748.000 spettatori pari al 12.9% di audience.
Rai 3: Dogman, il film drammatico del 2023 scritto e diretto da Luc Besson ha emozionato 649.000 spettatori con il 3.6% di auditel.
Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il programma Videonews tra informazione e attualità condotto da Bianca Berlinguer ha informato 473.000 telespettatori pari ad uno share del 3.8%.
Canale 5: La notte nel cuore, i nuovi episodi della serie tv turca hanno coinvolto 2.361.000 spettatori con uno share del 16.4%.
Italia 1: Le Iene Show, il programma di inchiesta condotto da Veronica Gentili ha fatto compagnia a 971.000 spettatori con il 8.2% di share.
La7: Dimartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità condotto da Giovanni Floris ha registrato 1.236.000 spettatori con 7.9%.
Tv8: X Factor, la nuova edizione del talent show musicale ha raccolto 555.000 spettatori con il 4.2% di share.
Nove: Only Fun – Comico Show, il programma comico presentato da Belén Rodríguez e i PanPers ha divertito 286.000 spettatori (pari al 1.8% di audience).
- Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.516.000 spettatori con il 22.4% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.082.000 spettatori con il 25.3% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 28 ottobre 2025
RAI 1
- La volta buona raccoglie 1.387.000 spettatori con il 13.5%;
- Il Paradiso delle Signore: 1.331.000 spettatori con il 16.3%;
- TG1 – Incontro Internazionale di Preghiera per la Pace: 1.030.000 spettatori con il 13.4%;
- Vita in diretta: 2.343.000 spettatori con un 20.9% di share.
CANALE 5
- Grande Fratello: 1.934.000 con uno share del 16.7%;
- Beautiful: 2.091.000 telespettatori con uno share del 18.5%;
- Forbidden Fruit: 2.291.000 spettatori e il 21.3% di share;
- Uomini e Donne: 2.295.000 spettatori e il 25% di share
- La forza di una donna: 2.022.000 spettatori e il 27%;
- Amici: 1.618.000 spettatori (22.2%);
- Dentro la notizia: 1.564.000 spettatori pari al 19.5% nella prima parte e 1.567.000 spettatori pari al 15.9% nella seconda parte chiamata Le Voci.