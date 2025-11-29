Ascolti tv di venerdì 28 novembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “The Voice Senior” contro “Tradimento“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 28 novembre 2025?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: The Voice Senior vs Tradimento. Auditel ieri sera, 28 novembre 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “The Voice Senior” contro “Tradimento”. Chi ha vinto?

Rai1: The Voice Senior, la prima puntata del talent show condotto da Antonella Clerici ha intrattenuto 3.343.000 spettatori pari al 22.5% di share.



Rai 2: Ronin, il film statunitense del 1998 diretto da John Frankenheimer con protagonista Robert De Niro ha tenuto col fiato sospeso 494.000 spettatori (3.1%).

Rai 3: Far West, la nuova stagione del programma di Flavio Sottile tra inchieste, storie e approfondimenti ha raccolto 463.000 spettatori con il 3.2%.

Rete 4: Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha registrato 1.065.000 spettatori con il 8.5% di share.

Canale 5: Tradimento, i nuovi episodi della serie tv turca hanno coinvolto 2.477.000 spettatori con uno share del 15.3%.

Italia 1: Le Iene presentano la Cura, il programma di inchieste ha informato 861.000 spettatori (share 6.9%).

La7: Insider – Dieto la verità, il film del 1999 co-scritto, diretto e co-prodotto da Michael Mann con protagonista Al Pacino ha interessato 274.000 spettatori e il 1.9%.

Tv8: Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883, la serie tv dedicata alla storia degli 883 di Max Pezzali ha appassionato 711.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio e 756.000 spettatori (5.1%) nel secondo episodio.

Nove: Fratelli di Crozza: la nuova puntata del one man show con Maurizio Crozza ha divertito 1.082.000 spettatori con uno share del 6.2%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.328.000 spettatori con 22.2% di Auditel.

Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.247.000 spettatori con il 26.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 28 novembre 2025

RAI 1

La Volta Buona : 1.742.000 spettatori con lo 16 %;

: spettatori con lo %; Il Paradiso delle Signore : 1.551.000 spettatori con il 16.4 % nel primo episodio e 1.504.000 spettatori con il 17.3 % nel secondo episodio;

: spettatori con il % nel primo episodio e spettatori con il % nel secondo episodio; Lo Zecchino d’Oro 2025: 1.519.000 spettatori con il 14.1%.

CANALE 5