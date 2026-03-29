Ascolti tv sabato 28 marzo 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Canzonissima 2026” contro “Amici Il Serale“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 28 marzo 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Canzonissima 2026 vs Amici Il Serale | Auditel ieri sera, 28 marzo 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Canzonissima” contro “Amici Il Serale”. Chi ha vinto?

Rai 1: Canzonissima 2026, la seconda puntata dello show musicale condotto da Milly Carlucci ha intrattenuto 2.135.000 spettatori pari al 19.4% di share.

Su Rai 2: FBI, la serie televisiva statunitense ideata da Dick Wolf e Craig Turk ha appassionato 715.000 spettatori pari al 4.2%.

Rai 3: La pelle del mondo, il viaggio dedicato alla vita sulla Terra, alla biosfera e al ruolo delle piante nel nostro futuro con Stefano Mancuso e Lillo Petrolo ha incuriosito 367.000 spettatori e il 2.3 di share.

Rete 4: Pari e dispari, il film italiano del 1978 diretto da Sergio Corbucci con Bud Spencer e Terence Hill ha coinvolto 921.000 spettatori pari al 6% di share.

Canale 5: Amici di Maria – Il Serale 2026, la seconda puntata del serale condotto da Maria De Filippi ha incollato alla tv 3.361.000 spettatori con uno share del 24.1%.

Italia 1: Cattivissimo Me 2, il film d’animazione del 2013 diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud ha divertito 683.000 spettatori con il 4.1%.

La7: In altre parole, il programma televisivo di genere talk show e rotocalco condotto da Massimo Gramellini ha fatto compagnia a 1.378.000 spettatori con il 7.5% nella prima parte e 655.000 spettatori con il 4.7% nella seconda parte.

Tv8: Moto GP Paddock Live Show, tutti gli approfondimenti, gli highlights e i temi del giorno direttamente dal paddock hanno interessato 718.000 spettatori (3.8%).

Nove: Accordi & disaccordi, il programma che condotto da Luca Sommi che racconta i temi d’attualità con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha raccolto 637.000 spettatori con 4.3% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Ascolti Affari Tuoi : 4.523.000 spettatori con il 24.2 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.275.000 spettatori con il 22.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 28 marzo 2026

RAI 1

Bar Centrale : 1.578.000 spettatori ( 12.8 % );

: spettatori ( ); A Sua Immagine : 1.109.000 spettatori ( 10.1 %) nella prima parte e 959.000 spettatori ( 9.1 %) nella seconda parte;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte; Ciao Maschio: 1.030.000 spettatori (11.1%) nella prima parte dalle 17:09 alle 18:21 e 1.358.000 spettatori (12.8%) nella seconda parte.

CANALE 5