Ascolti tv, 28 giugno 2026: Mondiali 2026 Sudafrica-Canada (25.6%), Racconto di una notte (16.5%), La Ruota della Fortuna (27.2%) | Dati Auditel

Da
Emanuele Ambrosio
-
Fifa Mondiali di Calcio 2026

Ascolti tv domenica 28 giugno 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Mondiali 2026, Sudafrica-Canada” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Mondiali 2026, Sudafrica-Canada vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 28 giugno 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Mondiali 2026, Sudafrica-Canada” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?

Rai 1: Mondiali 2026, Sudafrica-Canada, la partita dei Mondiali di Calcio 2026 ha incollato alla tv 3.741.000 spettatori pari al 25.6% di share.

Su Rai 2: Elsbeth, serie televisiva statunitense del 2024, ideata da Robert e Michelle King ha appassionato 454.000 spettatori (3.5%).

Rai 3: Presa Diretta, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Riccardo Iacona ha informato 716.000 spettatori pari al 5.1% di share.

Rete 4: Delitti ai Caraibi, la serie televisiva poliziesca francese che unisce il classico genere buddy cop a un’ambientazione esotica e solare ha tenuto col fiato sospeso 392.000 spettatori con il 3% di share.

Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della dizi turca, incentrata su una storia di vendetta, con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu hanno coinvolto 1.797.000 spettatori con uno share del 16.5%.

Italia 1: Hitch – Lui si che capisce le donne, il film del 2005 diretto da Andy Tennant con Will Smith ha strappato un sorriso a 748.000 spettatori con il 5.8%.

La7: Il processo di Norimberga, lo speciale con Andrea Purgatori con Paolo Mieli sul film storico ha interessato 271.000 spettatori con il 2.8%.

Tv8: Radio Italia Live Il concerto a Palermo, il concerto evento dal Foro Italico di Palermo ha intrattenuto 495.000 spettatori con il 3.9% di audience.

Nove: La Corrida, le repliche del talent show più iconico di sempre condotto da Amadeus ha divertito 387.000 spettatori con lo 3.7%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

  • Affari Tuoi: NON IN ONDA;
  • La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.119.000 spettatori con il 27.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 28 giugno 2026

RAI 1

  • Il meglio di Domenica In: 1.235.000 spettatori con il 11.2%;
  • Con il cuore nel nome di Francesco: 1.050.000 spettatori (10.8%) di share.

Canale 5

  • Beautiful: 1.839.000 spettatori con il 16.3% di share;
  • Forbidden Fruit: 1.729.000 spettatori (16.4%) di share;
  • Inga Lindstrom – Alla ricerca della verità: 1.272.000 spettatori pari al 13.6%.
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