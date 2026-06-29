Ascolti tv domenica 28 giugno 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Mondiali 2026, Sudafrica-Canada” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Mondiali 2026, Sudafrica-Canada vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 28 giugno 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Mondiali 2026, Sudafrica-Canada” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?
Rai 1: Mondiali 2026, Sudafrica-Canada, la partita dei Mondiali di Calcio 2026 ha incollato alla tv 3.741.000 spettatori pari al 25.6% di share.
Su Rai 2: Elsbeth, serie televisiva statunitense del 2024, ideata da Robert e Michelle King ha appassionato 454.000 spettatori (3.5%).
Rai 3: Presa Diretta, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Riccardo Iacona ha informato 716.000 spettatori pari al 5.1% di share.
Rete 4: Delitti ai Caraibi, la serie televisiva poliziesca francese che unisce il classico genere buddy cop a un’ambientazione esotica e solare ha tenuto col fiato sospeso 392.000 spettatori con il 3% di share.
Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della dizi turca, incentrata su una storia di vendetta, con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu hanno coinvolto 1.797.000 spettatori con uno share del 16.5%.
Italia 1: Hitch – Lui si che capisce le donne, il film del 2005 diretto da Andy Tennant con Will Smith ha strappato un sorriso a 748.000 spettatori con il 5.8%.
La7: Il processo di Norimberga, lo speciale con Andrea Purgatori con Paolo Mieli sul film storico ha interessato 271.000 spettatori con il 2.8%.
Tv8: Radio Italia Live Il concerto a Palermo, il concerto evento dal Foro Italico di Palermo ha intrattenuto 495.000 spettatori con il 3.9% di audience.
Nove: La Corrida, le repliche del talent show più iconico di sempre condotto da Amadeus ha divertito 387.000 spettatori con lo 3.7%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: NON IN ONDA;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.119.000 spettatori con il 27.2% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 28 giugno 2026
RAI 1
- Il meglio di Domenica In: 1.235.000 spettatori con il 11.2%;
- Con il cuore nel nome di Francesco: 1.050.000 spettatori (10.8%) di share.
Canale 5
- Beautiful: 1.839.000 spettatori con il 16.3% di share;
- Forbidden Fruit: 1.729.000 spettatori (16.4%) di share;
- Inga Lindstrom – Alla ricerca della verità: 1.272.000 spettatori pari al 13.6%.