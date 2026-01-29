Ascolti tv mercoledì 28 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Morbo K” contro “Una nuova vita“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 28 gennaio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo, la miniserie televisiva italiana con protagonisti Giacomo Giorgio e Vincenzo Ferrera ha incollato alla tv 2.519.000 spettatori pari allo 14.5% di share.

Su Rai 2: Ricatto d’amore, il film del 2009 diretto da Anne Fletcher. Ricatto d’amore. Sandra Bullock e Ryan Reynolds ha divertito 880.000 spettatori pari al 4.7%.

Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha coinvolto 1.317.000 spettatori pari allo 7.9% di share.

Rete 4: Realpolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha registrato 481.000 telespettatori pari ad uno share del 3.6%.

Canale 5: Una nuova vita, la prima puntata della nuova fiction con protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci ha appassionato 2.990.000 spettatori con uno share del 18.7%.

Italia 1: Le Iene presentano: Inside, il programma che racconta, con interviste, servizi e approfondimenti, alcune delle storie più seguite e discusse del programma ha interessato 834.000 spettatori con il 6.3% di audience.

La7: Una giornata particolare, il viaggio di Aldo Cazzullo nella giornata cruciale di un personaggio storico ha raccolto 1.034.000 spettatori con il 5.7%.

Tv8: Benfica-Real Madrid, la partita di Champions League ha attirato l’attenzione di 756.000 spettatori con il 3.8% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha incuriosito 272.000 spettatori (1.9%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?

Ascolti Affari tuoi, Stefano De Martino : 4.966.000 spettatori con il 23.3 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.889.000 spettatori con il 23.1% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 28 gennaio 2026

RAI 1

La volta buona : 1.645.000 spettatori con il 14.1% nella prima parte e 1.622.000 spettatori con il 16.3 % nella seconda parte;

: spettatori con il 14.1% nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.611.000 spettatori con il 16.6 % di share;

: spettatori con il di share; Vita in diretta: 2.223.000 spettatori con il 18.9% di share.

