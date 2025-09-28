Ascolti tv di sabato 27 settembre 2025. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Ballando con le Stelle” contro “Tu si que vales“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 27 settembre 2025? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Ballando con le Stelle vs Tu si que vales Auditel ieri sera, 27 settembre 2025

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Ballando con le Stelle” contro “Tu si que vales”. Chi ha vinto?

Rai 1: Ballando con le Stelle, la nuova stagione del dance show di Milly Carlucci ha incollato alla tv 2.994.000 spettatori pari al 23% di share.

Su Rai 2: Omicidi a Mistery Island, il film giallo diretto da Nicholas Humphries ha tenuto col fiato sospeso 615.000 spettatori pari al 3.8% di audience.

Rai 3: Sapiens – Un solo pianeta, il programma condotto da Mario Tozzi sul rapporto tra uomo e natura con l’obiettivo di dare risposte scientifiche chiare e semplici ha incuriosito 448.000 spettatori e il 3% di share.

Rete 4: Sequestrati, il film del 2011 diretto da Joel Schumacher ha appassionato 0.000.000 spettatori pari al 1.8% di share.

Canale 5: Tu si que vales, la nuova stagione del talent show, comico, varietà, commedia e game show ha intrattenuto 4.024.000 spettatori con uno share del 28.5%.

Italia 1: L’era glaciale, il film d’animazione del 2002 diretto da Chris Wedge ha raccontato 580.000 spettatori pari al 3.60%.

La7: In altre parole, il programma di Massimo Gramellini ha fatto compagnia 971.000 spettatori con il 5.8% di share.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha interessato 291.000 spettatori (1.8% di audience).

Nove: Accordi e Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi con Andrea Scanzi e Marco Travaglio ha registrato 340.000 spettatori con il 2.3% di audience.

Ascolti scorso anno Ballando con le stelle 2024 vs Tu si que vales 2024: i dati

Ballando con le Stelle 2024 lo scorso anno durante la prima puntata ha incollato davanti al piccolo schermo 4.023.000 spettatori pari al 23.1% di share nel segmento Tutti in Pista dalle 20:42 alle 21:20, e 3.300.000 spettatori pari al 25.6% di share dalle 21:24 alle 1:13. Tu si que vales, in onda su Canale5 con la seconda puntata, invece, aveva raccolto 3.238.000 spettatori con uno share del 24.5%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : non è andato in onda.

: non è andato in onda. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.500.000 spettatori con il 25.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 27 settembre 2025

RAI 1

Linea Blu sigla 0.000.000 spettatori ( 0.00 %);

sigla spettatori ( %); Passaggio a Nord Ovest : 0.000.000 spettatori ( 0.00 % );

: spettatori ( ); A sua immagine interessa 0.000.000 spettatori ( 0.00 % );

interessa spettatori ( ); Ciao Maschio: 0.000.000 spettatori (0.00%) nella prima parte e 0.000.000 spettatori (0.00%) nella seconda.

CANALE 5