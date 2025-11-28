Ascolti tv giovedì 27 novembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Un professore 3” contro “La ruota dei campioni“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 27 novembre 2025? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Un Professore 3, i nuovi episodi della serie tv con protagonista Alessandro Gassmann ha incollato alla tv 3.358.000 spettatori (20%).

Su Rai 2: Ore 14 Sera, il programma condotto da Milo Infante dedicato all’attualità e casi di cronaca nera ha interessato 767.000 spettatori con il 6.1% di share.

Rai 3: Splendida Cornice, la nuova edizione del programma condotto da Geppi Cucciari con tanti ospiti ha intrattenuto 871.000 spettatori al 5.4% di share.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo Del Debbio ha informato 701.000 spettatori con lo 5.5% di share.

Canale 5: La Ruota dei Campioni, la puntata speciale del game show condotto da Gerry Scotti con Samira Lui ha intrattenuto 4.692.000 spettatori con il 24.8% di share.

Italia 1: Die Hard – Un buon giorno per morire, il film del 2013, diretto da John Moore con protagonista Bruce Willis ha coinvolto 717.000 spettatori con 3.9% di share.

La7: Piazzapulita, il programma con i confronti politici, i reportage internazionali, le inchieste condotto da Corrado Formigli ha registrato 694.000 spettatori con il 5.1% di share.

Tv8: Rangers-Braga, la partita di Europa League 2025 ha attirato l’attenzione di 356.000 spettatori con lo 1.8% di share.

Nove: Save the dating – Amori in corso, il programma tra dating show e varietà teatrale con Marta e Gianluca ha divertito 324.000 spettatori con il 1.8% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.750.000 spettatori con il 22.9% di share

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 27 novembre 2025

RAI 1

La volta buona : 1.572.000 spettatori con il 15.1 %;

Il Paradiso delle Signore : 1.503.000 spettatori con il 17.2 %;

Vita in diretta: 2.354.000 spettatori con il 20.6% di share.

CANALE 5