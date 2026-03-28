Ascolti tv venerdì 27 marzo 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “The Voice Generations” contro “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 27 marzo 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: The Voice Generations vs Grande Fratello Vip. Auditel ieri sera, 27 marzo 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “The Voice Generations” contro “Grande Fratello”. Chi ha vinto?

Rai1: The Voice Generations, la nuova puntata del talent musicale che vede gruppi di cantanti di generazioni differenti costituiti da famiglie, amici e colleghi presentato da Antonella Clerici ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.



Rai 2: Delitti in Paradiso, la serie televisiva franco-britannica ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori (0.00%).

Rai 3: Erano ragazzi in barca, il film del 2023, diretto da George Clooney, con Joel Edgerton, Callum Turner e Peter Guinness ha appassionato 0.000.000 spettatori con lo 0.00%.

Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha registrato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Canale 5: Grande Fratello Vip 2026, la quarta puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha intrattenuto 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Wonder Woman 1984, il film del 2020 co-scritto, diretto e co-prodotto da Patty Jenkins con Gal Gadot ha coinvolto 0.000.000 spettatori (share 0.00%).

La7: Speciale TGLa7, l’appuntamento con Enrico Mentana dedicato alle ultime news dal mondo della politica ha informato 0.000.000 spettatori e il 0.00%.

Tv8: MasterChef Italia, il programma televisivo italiano di genere talent show e culinario ha incuriosito 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Nove: Fratelli di Crozza: la nuova edizione del one man show con Maurizio Crozza ha strappato un sorriso a 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 27 marzo 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30 e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione dalle 16:57 alle 17:49 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:49 alle 18:38.

CANALE 5