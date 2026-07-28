Ascolti tv 27 luglio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Il giovane Montalbano” contro il “Temptation Island“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 27 luglio 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Il giovane Montalbano vs Temptation Island – Auditel ieri sera, 27 luglio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Il giovane Montalbano” contro “Temptation Island”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il giovane Montalbano, le repliche del prequel de Il commissario Montalbano con protagonista Michele Riondini hanno raccolto 2.020.000 spettatori pari al 14.3% di share.

Su Rai 2: Ritorno in Paradiso, la serie tv australiano-britannica e secondo spin-off della longeva serie Delitti in Paradiso ha coinvolto 550.000 spettatori pari al 3.7%.

Rai 3: Filorosso, la nuova edizione del programma di attualità condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi ha fatto compagnia a 417.000 spettatori (3.1%).

Rete 4: Zona Bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, ha registrato 580.000 spettatori (4.9%).

Canale 5: Temptation Island, la settima puntata del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia ha incollato alla tv 4.390.000 spettatori con uno share dello 34%.

Italia 1: I predoni, il film del 2016 diretto da Steven C. Miller con protagonisti Christopher Meloni, Bruce Willis e Dave Bautista ha attirato l’attenzione di 776.000 spettatori con il 5.1%.

La7: Lenin – Cronaca di un mistero, il thriller storico che vede Ezio Mauro indagare sulla morte di Lenin avvenuta 100 anni fa e su cui ancora ci sono dubbi e misteri ha interessato 492.000 spettatori e lo 3.1%.

Tv8: The Karate Kid – Per vincere domani, il film del 1984 diretto da John G. Avildsen con Ralph Macchio, Pat Morita ed Elisabeth Shue ha appassionato 298.000 spettatori con 2.1% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha incuriosito 324.000 spettatori con lo 2.1% di share.

Ascolti L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Marco Liorni e Gerry Scotti?

L’Eredità Summer : 2.599.000 spettatori con il 15.8 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.649.000 spettatori con il 28.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 27 luglio 2026

RAI 1

Capri 2 : 955.000 spettatori con il 10.4 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta Estate: 1.053.000 spettatori con il 13.4% nella parte chiamata Start dalle 16:10 alle 17, 1.245.000 spettatori con il 16.6% nella presentazione dalle 17 alle 17:30 e 1.556.000 spettatori con il 19.6% dalle 17:30 alle 18:37.

CANALE 5