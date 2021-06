Europei 2021 (Euro 2020) Belgio-Portogallo su Rai 1 contro The Winner Is su Canale 5. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, domenica 27 giugno 2021? Scopriamo tutti i dati Auditel della prima serata facendo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Ecco per voi tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Euro 2020 Belgio-Portogallo, il match di ottavi di finale ha registrato 7.917.000 spettatori pari al 38.9%. Il match si è concluso con la vittoria del Belgio per 1-0 sul Portogallo.

Su Rai 2: Delitti in Paradiso, la serie televisiva franco-britannica creata da Robert Thorogood ha appassionato una media di 1.251.000 spettatori pari al 6.3% di share. Nel cast: Ben Miller e Sara Martins.

Rai 3: Kilimangiaro Estate, il programma sui viaggi condotto da Camila Raznovich ha attirato l’attenzione di 645.000 spettatori pari ad uno share del 3.3%.

Rete 4: Anche gli angeli mangiano fagioli, il film del 1973 diretto da Enzo Barboni Lloyd ha divertito una media di 473.000 spettatori. Share 2.8%. Nel cast: Giuliano Gemma, Steffen Zacharias, Bud Spencer.

Canale 5: The Winner Is, il talent show condotto da Gerry Scotti ha coinvolto una media di 1.627.000 spettatori pari al 10% di share.

Italia 1: Colorado, il programma comico, in replica, condotto da Paolo Ruffini e Belen Rodriguez ha divertito una media di 513.000 spettatori pari al 3% di share.

La7: Indovina chi viene a cena, il film commedia del 1967 diretta da Stanley Kramer, ha divertito una media di 345.000 spettatori pari a 1.9% di share. Nel cast: Spencer Tracy, Sidney Poitier, Katharine Hepburn.

Tv8: Antonino Chef Academy, il talent show culinario italiano con giudice Antonino Cannavacciuolo ha registrato 107.000 spettatori. Share dell’0.5%.

Nove: Supernanny, la prima edizione italiana del programma con protagonista Tata Lucia ha attirato l’attenzione di 218.000 spettatori per l’1.1 di share.

Ascolti Tv, dati DayTime Pomeriggio, 27 giugno

RAI 1

Domenica In : 2.381.000 spettatori per il 17.5% di share.

: 2.381.000 spettatori per il 17.5% di share. Da noi…A ruota libera: 1.709.000 spettatori per il 14.8% di share.

CANALE 5