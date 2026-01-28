Ascolti tv di martedì 27 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Morbo K” contro “L’ultima volta che siamo stati bambini“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 27 gennaio 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Morbo K – Chi salva una vita salva un mondo intero, la miniserie diretta da Francesco Patierno con protagonisti Giacomo Giorgio e Vincenzo Ferrera ha appassionato 2.539.000 spettatori pari al 15.6% di share.

Su Rai 2: Boss in incognito, il docu-reality che racconta le storie di imprenditori che affrontano la sfida di lavorare sotto mentite spoglie presentato da Elettra Lamborghini ha raccolto 920.000 spettatori pari al 6% di audience.

Rai 3: Farwest, il programma di inchieste, storie e approfondimenti condotto da Salvo Sottile ha interessato 715.000 spettatori con il 4.9% di auditel.

Rete 4: E’ sempre cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata dagli ospiti con la conduzione di Bianca Berlinguer ha registrato 482.000 telespettatori pari ad uno share del 4%.

Canale 5: L’ultima volta che siamo stati bambini, il film del 2023 diretto da Claudio Bisio ha appassionato 2.180.000 spettatori con uno share del 15%.

Italia 1: Fiorentina-Como, la partita di Coppa Italia 2025-2026 ha incollato alla tv 1.600.000 spettatori con il 8.3% di share.

La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha informato 1.480.000 spettatori con 9.5%.

Tv8: Christmas with a crown, il film del 2020, diretto da Dylan Pearce, con Lisa Durupt e Marcus Rosner ha emozionato 312.000 spettatori con il 1.7% di share.

Nove: Cash or Trash: La notte dei tesori, la puntata speciale del programma di aste condotto da Paolo Conticini ha fatto compagnia a 576.000 spettatori (pari al 3.4% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?

Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.973.000 spettatori con il 0.00 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.273.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 20 gennaio 2026

RAI 1

La volta buona : 1.494.000 spettatori con il 13.5 % nella prima parte e 1.477.000 spettatori con il 15.9 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.461.000 spettatori con il 16.1 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 2.391.000 spettatori con il 21.5%.

CANALE 5