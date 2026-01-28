Ascolti tv di martedì 27 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Morbo K” contro “L’ultima volta che siamo stati bambini“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 27 gennaio 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai 1: Morbo K – Chi salva una vita salva un mondo intero, la miniserie diretta da Francesco Patierno con protagonisti Giacomo Giorgio e Vincenzo Ferrera ha appassionato 2.539.000 spettatori pari al 15.6% di share.
Su Rai 2: Boss in incognito, il docu-reality che racconta le storie di imprenditori che affrontano la sfida di lavorare sotto mentite spoglie presentato da Elettra Lamborghini ha raccolto 920.000 spettatori pari al 6% di audience.
Rai 3: Farwest, il programma di inchieste, storie e approfondimenti condotto da Salvo Sottile ha interessato 715.000 spettatori con il 4.9% di auditel.
Rete 4: E’ sempre cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata dagli ospiti con la conduzione di Bianca Berlinguer ha registrato 482.000 telespettatori pari ad uno share del 4%.
Canale 5: L’ultima volta che siamo stati bambini, il film del 2023 diretto da Claudio Bisio ha appassionato 2.180.000 spettatori con uno share del 15%.
Italia 1: Fiorentina-Como, la partita di Coppa Italia 2025-2026 ha incollato alla tv 1.600.000 spettatori con il 8.3% di share.
La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha informato 1.480.000 spettatori con 9.5%.
Tv8: Christmas with a crown, il film del 2020, diretto da Dylan Pearce, con Lisa Durupt e Marcus Rosner ha emozionato 312.000 spettatori con il 1.7% di share.
Nove: Cash or Trash: La notte dei tesori, la puntata speciale del programma di aste condotto da Paolo Conticini ha fatto compagnia a 576.000 spettatori (pari al 3.4% di audience).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?
- Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.973.000 spettatori con il 0.00% di share.
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.273.000 spettatori con il 0.00% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 20 gennaio 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.494.000 spettatori con il 13.5% nella prima parte e 1.477.000 spettatori con il 15.9% nella seconda parte;
- Il Paradiso delle Signore: 1.461.000 spettatori con il 16.1%;
- Vita in diretta: 2.391.000 spettatori con il 21.5%.
CANALE 5
- Beautiful: 2.207.000 telespettatori con uno share del 17.9%;
- Io sono Farah: 2.273.000 spettatori e il 18.5% di share;
- Forbidden Fruit: 2.433.000 spettatori e il 21.2% di share;
- Uomini e Donne: 2.467.000 spettatori e il 24.2% di share;
- La forza di una donna: 2.230.000 spettatori e il 24.7%;
- Amici di Maria: 1.532.000 spettatori e il 16.9% di share;
- Dentro la notizia: 1.380.000 spettatori pari al 14.9% nella prima parte e 1.482.000 spettatori pari al 14.3% nella seconda parte chiamata Le Voci.