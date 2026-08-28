Ascolti tv giovedì 27 agosto 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Costanza” contro “Da grandi“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 27 agosto 2026?
Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Costanza vs Da grandi. Auditel ieri sera, 27 agosto 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Costanza” contro “Da grandi”. Chi ha vinto?
Rai1: Costanza, la serie televisiva italiana diretta da Fabrizio Costa con protagonista Miriam Dalmazio ha attirato l’attenzione di 916.000 spettatori pari allo 9.9% di share.
Rai 2: Il Commissario Rex, la serie tv che vede il commissario Max Steiner e il fedele Rex indagare a Vienna su casi complessi ha coinvolto 655.000 spettatori pari al 5.1%.
Rai 3: Kilimangiaro, il programma condotto da Camila Raznovich tra scienza, natura, cultura e approfondimento ha incuriosito 590.000 spettatori con lo 4.9%.
Rete 4: Zona bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 ha informato 760.000 spettatori con il 7.6% di share.
Canale 5: Da grandi, il film italiano del 2023 diretto da Fausto Brizzi con Luca e Paolo, Ilenia Pastorelli ed Enrico Brignano ha divertito 1.692.000 spettatori con uno share del 15%.
Italia 1: Chicago Med, la serie tv statunitense creata da Dick Wolf e Matt Olmstead ha appassionato 822.000 spettatori (share 6.7%).
La7: In Onda, il talk dedicato agli approfondimenti sui vari temi di attualità politica e sociale con Marianna Aprile e Luca Telese ha registrato 686.000 spettatori e il 5.1%.
Tv8: Hapoel Tel Aviv-Atalanta, la partita di calcio di playoff ha raccolto 355.000 spettatori (2.4%).
Nove: Aldo, Giovanni e Giacomo – Ammutta muddica: lo spettacolo teatrale del trio comico, portato in scena nel 2012 e 2013 con la partecipazione di Silvana Fallisi ha interessato 490.000 spettatori e il 4.3%.
Ascolti Affari Tuoi vs L’Eredità Summer: chi ha vinto?
- L’Eredità Summer: 2.298.000 spettatori con il 15% di share;
- Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.097.000 spettatori con il 26.7% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 27 agosto 2026
RAI 1
- Capri: 838.000 spettatori con il 9.3%;
- Vita in Diretta: 819.000 spettatori con l’11% nella parte chiamata Start e 1.180.000 spettatori con il 16.6%.
CANALE 5
- Beautiful: 1.723.000 telespettatori con uno share del 15.7%;
- Forbidden Fruit: 1.882.000 spettatori e il 19.2% di share;
- Far Away: 1.905.000 con uno share del 22.5%;
- Tutto per la mia Famiglia: 1.754.000 spettatori e il 23%;
- Verità Nascoste – Il diario: 1.202.000 spettatori pari al 17.9% nella prima parte e 1.038.000 spettatori pari al 13.9% nella seconda parte.