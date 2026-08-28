Ascolti tv giovedì 27 agosto 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Costanza” contro “Da grandi“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 27 agosto 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Costanza vs Da grandi. Auditel ieri sera, 27 agosto 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Costanza” contro “Da grandi”. Chi ha vinto?

Rai1: Costanza, la serie televisiva italiana diretta da Fabrizio Costa con protagonista Miriam Dalmazio ha attirato l’attenzione di 916.000 spettatori pari allo 9.9% di share.

Rai 2: Il Commissario Rex, la serie tv che vede il commissario Max Steiner e il fedele Rex indagare a Vienna su casi complessi ha coinvolto 655.000 spettatori pari al 5.1%.

Rai 3: Kilimangiaro, il programma condotto da Camila Raznovich tra scienza, natura, cultura e approfondimento ha incuriosito 590.000 spettatori con lo 4.9%.

Rete 4: Zona bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 ha informato 760.000 spettatori con il 7.6% di share.

Canale 5: Da grandi, il film italiano del 2023 diretto da Fausto Brizzi con Luca e Paolo, Ilenia Pastorelli ed Enrico Brignano ha divertito 1.692.000 spettatori con uno share del 15%.

Italia 1: Chicago Med, la serie tv statunitense creata da Dick Wolf e Matt Olmstead ha appassionato 822.000 spettatori (share 6.7%).

La7: In Onda, il talk dedicato agli approfondimenti sui vari temi di attualità politica e sociale con Marianna Aprile e Luca Telese ha registrato 686.000 spettatori e il 5.1%.

Tv8: Hapoel Tel Aviv-Atalanta, la partita di calcio di playoff ha raccolto 355.000 spettatori (2.4%).

Nove: Aldo, Giovanni e Giacomo – Ammutta muddica: lo spettacolo teatrale del trio comico, portato in scena nel 2012 e 2013 con la partecipazione di Silvana Fallisi ha interessato 490.000 spettatori e il 4.3%.

Ascolti Affari Tuoi vs L’Eredità Summer: chi ha vinto?

L’Eredità Summer : 2.298.000 spettatori con il 15 % di share;

: spettatori con il % di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.097.000 spettatori con il 26.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 27 agosto 2026

RAI 1

Capri : 838.000 spettatori con il 9.3 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 819.000 spettatori con l’11% nella parte chiamata Start e 1.180.000 spettatori con il 16.6%.

CANALE 5