Ascolti tv di domenica 26 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Makari 4” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Makari, i nuovi episodi della serie con protagonista Claudio Gioè ha appassionato 2.685.000 spettatori pari al 17.1% di share.

Su Rai 2: NCIS: Unità Anticrimine, la ventiduesima stagione della serie del team di agenti speciali ha tenuto col fiato sospeso 477.000 spettatori (2.6% di share).

Rai 3: Report, la nuova edizione del programma condotto da Sigfrido Ranucci ha informato 1.669.000 spettatori pari al 9.3% di share.

Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha interessato 564.000 spettatori con il 4.5% di share.

Canale 5: La notte nel cuore, le nuove puntate della serie turca hanno raccolto 2.242.000 spettatori con uno share del 15.3%.

Italia 1: Le Iene, la nuova puntata del programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni ha registrato 951.000 spettatori e lo 7.9% di share.

La7: Magma Mattarella – Il delitto perfetto, il documentario sull’omicidio del Presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella ha appassionato 204.000 spettatori con il 1.1%.

Tv8: F1 Paddock Live Pre Gara, l’appuntamento con il grande spettacolo del Mondiale di Formula 1 ha attirato l’attenzione di 955.000 spettatori con il 7.6% di audience.

Nove: Che tempo che fa, la nuova puntata del talk show di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ha intrattenuto 1.177.000 spettatori con il 5.8% nella presentazione, 1.481.000 spettatori con l’8.2% nella prima parte e 610.000 spettatori con il 6.6% nella seconda parte chiamata Il Tavolo.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.690.000 spettatori con il 22.8 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.871.000 spettatori con il 23.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 26 ottobre 2025

RAI 1

Domenica In : 2.014.000 spettatori con il 16.3 % nella prima parte e 1.451.000 spettatori con il 13.2 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Da noi…a ruota libera: 1.713.000 spettatori con il 13.3% di share.

