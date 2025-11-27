Ascolti tv 26 novembre 2025: Il Commissario Montalbano (17.1%), Gigi e Vanessa insieme (18.2%), Affari Tuoi (22.2%), La Ruota della Fortuna (25.9%) | Dati Auditel

Da
Emanuele Ambrosio
-
Gigi e Vanessa insieme

Ascolti tv di mercoledì 26 novembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. Il Commissario Montalbano” contro “Gigi e Vanessa insieme“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 26 novembre 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Gigi e Vanessa insieme. Auditel del 26 novembre 2025

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “Gigi e Vanessa insieme”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il Commissario Montalbano, la replica della puntata della fiction ispirata ai libri di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha incollato alla tv 2.636.000 spettatori pari allo 17.1% di share.

Su Rai 2: The Equalizer 2 – Senza perdono, il film del 2018 diretto e co-prodotto da Antoine Fuqua con protagonista Denzel Washington ha attirato l’attenzione di 901.000 spettatori pari al 5.5%.

Rai 3: Chi l’ha visto, il programma dedicato ai casi di persone scomparse e cronaca nera condotto da Federica Sciarelli ha tenuto col fiato sospeso 1.409.000 spettatori pari allo 9.2% di share.

Rete 4: Realpolitik!, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha informato 423.000 telespettatori pari ad uno share del 3.4%.

Canale 5: Gigi e Vanessa insieme, il nuovo show con D’Alessio e Incontrada ha fatto compagnia a 2.298.000 spettatori con uno share del 18.2%.

Italia 1: Fast & Furious – Hobbs & Shaw, il film del 2019 con protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham ha appassionato 827.000 spettatori con il 5.4% di audience.

La7: Una giornata particolare: la nuova edizione del programma di storia e cultura condotto da Aldo Cazzullo ha registrato 1.014.000 spettatori con il 6.9%.

Tv8: Arsenal-Bayern Monaco, la partita di Champions League 2024-2025 ha interessato 550.000 spettatori con il 3% di share.

Nove: La Corrida, la seconda puntata dello show dei dilettanti allo sbaraglio presentata da Amadeus ha strappato un sorriso a 454.000 spettatori (3.5%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?

  • Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.530.000 spettatori con il 22.2% di share.
  • La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.266.000 spettatori con il 25.9% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 26 novembre ottobre 2025

RAI 1

  • La volta buona: 1.456.000 spettatori con il 13.7%.
  • Il Paradiso delle Signore: 1.364.000 spettatori con il 15.4% di share.
  • Vita in diretta: 2.332.000 spettatori con il 20.8% di share.

CANALE 5

  • Grande Fratello: 2.036.000 spettatori con il 16.7% di share;
  • Beautiful: 2.142.000 spettatori con il 18.1% di share;
  • Forbidden Fruit: 2.263.000 telespettatori pari al 20.1%;
  • Uomini e Donne: 2.582.000 spettatori con il 25.8% di share;
  • La forza di una donna: 2.215.000 telespettatori pari al 24.9%;
  • Amici: 1.638.000 spettatori con il 18.8% di share;
  • Dentro la notizia: 1.619.000 spettatori pari al 17.7% nella prima parte e 1.616.000 spettatori pari al 15.5% nella seconda parte chiamata Le Voci.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here