Ascolti tv di mercoledì 26 novembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il Commissario Montalbano” contro “Gigi e Vanessa insieme“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 26 novembre 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Il Commissario Montalbano, la replica della puntata della fiction ispirata ai libri di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha incollato alla tv 2.636.000 spettatori pari allo 17.1% di share.

Su Rai 2: The Equalizer 2 – Senza perdono, il film del 2018 diretto e co-prodotto da Antoine Fuqua con protagonista Denzel Washington ha attirato l’attenzione di 901.000 spettatori pari al 5.5%.

Rai 3: Chi l’ha visto, il programma dedicato ai casi di persone scomparse e cronaca nera condotto da Federica Sciarelli ha tenuto col fiato sospeso 1.409.000 spettatori pari allo 9.2% di share.

Rete 4: Realpolitik!, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha informato 423.000 telespettatori pari ad uno share del 3.4%.

Canale 5: Gigi e Vanessa insieme, il nuovo show con D’Alessio e Incontrada ha fatto compagnia a 2.298.000 spettatori con uno share del 18.2%.

Italia 1: Fast & Furious – Hobbs & Shaw, il film del 2019 con protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham ha appassionato 827.000 spettatori con il 5.4% di audience.

La7: Una giornata particolare: la nuova edizione del programma di storia e cultura condotto da Aldo Cazzullo ha registrato 1.014.000 spettatori con il 6.9%.

Tv8: Arsenal-Bayern Monaco, la partita di Champions League 2024-2025 ha interessato 550.000 spettatori con il 3% di share.

Nove: La Corrida, la seconda puntata dello show dei dilettanti allo sbaraglio presentata da Amadeus ha strappato un sorriso a 454.000 spettatori (3.5%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.530.000 spettatori con il 22.2 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.266.000 spettatori con il 25.9% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 26 novembre ottobre 2025

RAI 1

La volta buona : 1.456.000 spettatori con il 13.7 %.

: spettatori con il %. Il Paradiso delle Signore : 1.364.000 spettatori con il 15.4 % di share.

: spettatori con il di share. Vita in diretta: 2.332.000 spettatori con il 20.8% di share.

CANALE 5