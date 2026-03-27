Ascolti tv giovedì 26 marzo 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Italia-Irlanda del Nord” contro “Forbidden Fruit“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 26 marzo 2026? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: Italia-Irlanda del Nord vs Forbidden Fruit. Auditel ieri sera, 26 marzo 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Italia-Irlanda del Nord” vs “Forbidden Fruit”. Chi ha vinto?

Rai 1: Italia-Irlanda del Nord, la partita di playoff della Nazionale Italiana di Calcio per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ha incollato alla tv 10.036.000 spettatori con il 43.8% di share.

Su Rai 2: Ore 14 Sera, il programma che approfondisce i casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste condotto da Milo Infante ha interessato 796.000 spettatori con il 5.5% di share.

Rai 3: Splendida Cornice, il people show che coniuga cultura, arte e attualità con l’ironia e la leggerezza di Geppi Cucciari ha intrattenuto 1.019.000 spettatori con il 6.0% di share.

Rete 4: Dritto e Rovescio, il programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo del Debbio ha registrato 720.000 spettatori con lo 5.3% di share.

Canale 5: Forbidden Fruit, i nuovi episodi del serial televisivo drammatico turco hanno coinvolto 2.010.000 spettatori con il 11.7% di share.

Italia 1: The day after tomorrow – L’alba del giorno dopo, il film catastrofico del 2004 diretto da Roland Emmerich ha tenuto col fiato sospeso 939.000 spettatori con il 5% di share.

La7: Piazza Pulita, il programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha informato 959.000 spettatori e il 6.5% di share.

Tv8: Il profumo del mosto selvatico, il film del 1995, diretto da Alfonso Aráu, con Keanu Reeves, Aitana Sánchez-Gijón e Anthony Quinn ha emozionato 266.000 spettatori con lo 1.4% di share.

Nove: Only Fun Comico Show, il programma televisivo comico condotto da Belén Rodríguez e i PanPers ha fatto compagnia a 675.000 spettatori con il 4% di share.

Su SkyUno Pechino Express arriva a 315.000 spettatori e l’1.5%.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 26 marzo 2026

RAI 1

Nel pomeriggio di Rai 1 si registra un andamento complessivamente stabile, con una crescita progressiva nelle fasce più avanzate.

La Volta Buona apre il pomeriggio con 1 milione e 626 mila spettatori pari al 14,1% nella prima parte, per poi salire a 1 milione e 673 mila spettatori con il 17,3% nella seconda, mostrando un buon incremento nel corso della messa in onda. A seguire, Il Paradiso delle Signore si mantiene su livelli solidi, conquistando 1 milione e 532 mila spettatori e il 16,8% di share.

Ottima performance per La Vita in Diretta, che cresce ulteriormente nella seconda parte del pomeriggio. Il programma condotto da Alberto Matano parte da 1 milione e 764 mila spettatori con il 19,3%, per poi raggiungere 2 milioni e 221 mila spettatori e il 20,2% di share, risultando il titolo più visto della fascia su Rai 1.

CANALE 5

Nel pomeriggio di Canale 5 si conferma una programmazione solida e competitiva, con risultati particolarmente positivi per i programmi di punta.

A partire da Beautiful raccoglie 2 milioni e 112 mila spettatori pari al 17,5% di share, si passa alla crescita significativa di Forbidden Fruit, che sale a 2 milioni e 417 mila spettatori con il 20,1%. Ottimo andamento anche per Uomini e Donne, che si conferma leader della fascia con due segmenti rispettivamente da 2 milioni e 316 mila spettatori (21,8%) e 2 milioni e 90 mila spettatori (22,4%), segnando i risultati più alti del pomeriggio.

Segue La forza di una donna, che mantiene buoni numeri con 2 milioni e 1 mila spettatori e il 21,6% di share, dimostrando una forte fidelizzazione del pubblico. Più contenuti, ma comunque rilevanti, gli ascolti di Amici 25, che si attesta su 1 milione e 443 mila spettatori con il 15,9%.

Chiude il pomeriggio Dentro la Notizia, che registra 1 milione e 409 mila spettatori (15,7%) nella prima parte e cresce a 1 milione e 472 mila spettatori (14,5%) nella seconda, mantenendo una buona stabilità nella fascia preserale.

Ascolti Preserale, i dati del 26 marzo 2026

Nell’access prime time si conferma il netto dominio di Rai 1 con L’Eredità. La Sfida dei 7 raccoglie 3 milioni e 393 mila spettatori pari al 23,7% di share, mentre il gioco principale sale fino a 5 milioni e 6 mila spettatori con un ottimo 28,5%.

Su Canale 5, Caduta Libera si difende ma resta distante dal competitor: Inizia la Sfida ottiene 1 milione e 717 mila spettatori con il 13,3%, mentre il segmento principale raggiunge 2 milioni e 560 mila spettatori con il 15,9%.

Su Rai 2 le Qualificazioni a Euro 2027 Under 21 con la partita Italia-Macedonia del Nord interessano 761 mila spettatori, pari al 5,1%. Su Italia 1, dopo Grande Fratello Vip che si ferma a 413 mila spettatori (3%), Studio Aperto Mag registra 326 mila spettatori (2,1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine sale a 673 mila spettatori (3,5%).

Su Rai 3 l’informazione dei TGR coinvolge 2 milioni e 605 mila spettatori con il 14,6% di share, confermandosi un punto di riferimento nella fascia. A seguire, Blob e Vita da Artista non presentano dati disponibili.

Su Rete 4, 10 Minuti totalizza 979 mila spettatori pari al 5,7%, mentre La Promessa intrattiene 1 milione e 47 mila spettatori con il 5,4%. Su La7 Ignoto X si ferma a 332 mila spettatori con il 2,2%.

Chiudono Tv8, dove 4 Ristoranti conquista 426 mila spettatori (2,3%), e il Nove che, dopo Little Big Italy fermo a 347 mila spettatori (2,8%), vede Cash or Trash – Chi Offre di Più? salire a 701 mila spettatori con il 3,6%

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