Ascolti tv di domenica 26 aprile 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Roberta Valente – Notaio in Sorrento vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 26 aprile 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?
Rai 1: Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova fiction originale RAI creata da Alessia Palumbo con protagonisti Maria Vera Ratti e Alessio Lapice ha interessato 3.136.000 spettatori pari al 20.7% di share.
Su Rai 2: NCIS – Unità anticrimine, la serie televisiva statunitense di genere poliziesco, creata da Donald P. Bellisario e Don McGill ha coinvolto 540.000 spettatori (3% di share).
Rai 3: Report, il programma simbolo del giornalismo d’inchiesta in tv condotto da Sigfrido Ranucci ha raccolto 1.588.000 spettatori pari al 9.1% di share.
Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha informato 681.000 spettatori con il 5.6% di share.
Canale 5: Racconto di una notte, le serie tv turca ha appassionato 1.547.000 spettatori con uno share del 11.1%.
Italia 1: Zelig On, la nuova edizione dello show comico condotto da Paolo Ruffini con Lodovica Comello ha intrattenuto 916.000 spettatori con il 6.4%.
La7: Chernobyl – Cronologia di un Disastro Nucleare, il documentario che narra il disastro di Chernobyl avvenuto il 26 aprile 1986 ha registrato 465.000 spettatori con il 2.7%.
Tv8: Foodish, il programma – viaggio lungo l’Italia per assaggiare proposte differenti della stessa ricetta e scegliere la versione migliore ha incuriosito 204.000 spettatori con il 1.3% di audience.
Nove: Che tempo che fa, il talk show di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha incollato alla tv 1.506.000 spettatori con l’8.8% e 707.000 spettatori con il 7.2% nella parte chiamata Il Tavolo.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: 4.446.000 spettatori con il 24% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.146.000 spettatori con il 22.2% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 26 aprile 2026
RAI 1
- Domenica In: 2.009.000 spettatori con il 18.1% nella prima parte dalle 14:40 alle 15:35 e 1.625.000 spettatori con il 17.1% nella seconda parte dalle 15:39 alle 16:52 (I Saluti di Mara a 1.281.000 e il 14.4%);
- Da noi a ruota libera: 1.275.000 spettatori (13.3%) di share.
Canale 5
- Beautiful: 2.029.000 con il 17% di share;
- Forbidden Fruit: 1.984.000 spettatori pari al 18.6%;
- La forza di una donna: 2.049.000 spettatori (21.1%) di share;
- Verissimo: 1.723.000 spettatori pari al 19.3% nella prima parte dalle 16:28 alle 17:24 e 1.800.000 spettatori pari al 18.9% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.