Ascolti tv 26 agosto 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il gattopardo” contro “Back to Black“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 26 agosto 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: “Il gattopardo” vs “Back to Black”. Auditel del 26 agosto 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il gattopardo” contro “Back to Black”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il gattopardo, il film del 1963 diretto da Luchino Visconti con Claudia Cardinale e Burt Lancaster ha coinvolto 864.000 spettatori pari allo 9.5% di share.

Su Rai 2: Boston Blue, la serie tv poliziesca statunitense prodotta e interpretata da Donnie Wahlberg ha registrato 499.000 spettatori pari al 4.1%.

Rai 3: Un giorno in pretura, il programma condotto da Roberta Petrelluzzi che racconta i processi di cronaca più rilevanti del nostro Paese dall’interno delle aule di tribunale ha interessato 1.007.000 spettatori pari allo 7.7% di share.

Rete 4: Johnny Stecchino, il film del 1991 diretto e interpretato da Roberto Benigni ha divertito 862.000 telespettatori pari ad uno share del 7.2%.

Canale 5: Back to Black, il film di Sam Taylor-Johnson dedicato alla cantante Amy Winehouse ha appassionato 1.462.000 spettatori con uno share del 13.4%.

Italia 1: Chicago P.D., la serie televisiva statunitense creata da Dick Wolf, Derek Haas, Michael Brandt e Matt Olmstead ha tenuto col fiato sospeso 811.000 spettatori con il 6.5% di audience.

La7: La giusta distanza, il programma di Roberto Saviano che mostra come destini apparentemente lontani possano sfiorarsi e influenzarsi ha raccolto 415.000 spettatori con il 3.1%.

Tv8: Roast in Peace, il programma che vede gruppo di comici si alterna al leggio per “celebrare” la morte, ovviamente finta, di un ospite famoso ha incuriosito 272.000 spettatori (2.2%).

Nove: Mechanic: Resurrection, il film del 2016 diretto da Dennis Gansel e interpretato da Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones e Michelle Yeoh ha appassionato 417.000 spettatori (3.5%).

Ascolti Access-Prime Time: L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna.

L’Eredità Summer : 2.373.000 spettatori con il 15.3 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.317.000 spettatori con il 28% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 26 agosto 2026

RAI 1

Un’altra vita : 903.000 spettatori con il 9.9 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 830.000 spettatori con il 10.4% nella parte chiamata Start, 1.164.000 spettatori con il 14.9% nella presentazione e 1.351.000 spettatori con il 16.7%.

CANALE 5