Jacqueline Luna sarà la protagonista di ‘Due cuori in affitto‘, nuova serie Prime Video ispirata al romanzo romantico di Felicia Kingsley. Scopriamo insieme chi farà parte del cast, la trama e cosa ha detto l’attrice riguardo la sua parte.

Jacqueline Luna è Stella in ‘Due cuori in affitto’

Dopo aver recitato nel film ‘Io+Te’ nelle vesti di Zoe, arriva ora un ruolo da protagonista per Jacqueline Luna. L’attrice, mamma del piccolo Enea avuto con Ultimo, ha postato una storia in cui ha svelato che sarà Stella in ‘Due cuori in affitto‘.

Queste le sue parole:

“DUE CUORI IN AFFITTO, ma a differenza del libro, è ambientata in Italia, quindi sarò la vostra Summer, ma con il nome italianizzato. Non vedo l’ora, dopo tanti tanti provini e NO… ho ricevuto QUELLA chiamata .. quel SÌ! Ce la metterò tutta per portare in vita la versione più vera di Stella, con Giacomo Gianniotti che interpreta il protagonista maschile Blake, ci sarà da divertirsi!”

Nella nuova serie Prime Video, di cui a breve inizieranno le riprese, i protagonisti sono infatti Jacquiline Luna e Giacomo Gianniotti che abbiamo visto anche in ‘Grey’s Anatomy’ e recentemente in ‘Inganno‘.

Di cosa parla il libro: la trama

Dato che la serie sarà ambientata nel nostro Paese, tutti i nomi saranno italiani ad eccezione del protagonista che resta Blake. Nel libro, Stella (Summer) e Blake sono due persone dai caratteri opposti. Lei ha ventisette anni, è fidanzata con un uomo più grande, sogna di diventare una sceneggiatrice di successo e lavora come assistente del direttore di produzione di una serie tv.

Blake invece ha trentatré anni, è single ed è uno scrittore famoso che vende milioni di copie. I due si ritrovano nella stessa casa delle vacanze che è stata affittata per errore a entrambi e nessuno dei due vuole andarsene. Casa che nel libro era negli Hamptons e che invece nella serie sarà in Italia.