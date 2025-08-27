Ascolti tv di martedì 26 agosto 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il segreto di Isabelle” contro “Watson“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 26 agosto 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Il segreto di Isabelle, la mini serie tv di genere thriller psicologico ha attirato l’attenzione di 1.875.000 spettatori pari al 14.6% di share.

Su Rai 2: Formidabile Discoring, il programma di Francesco Valitutti ed Emilio Levi che omaggia lo show di Gianni Boncompagni ha raccolto 921.000 spettatori pari al 7.9% di audience.

Rai 3: Rifkin’s Festival, il film del 2020 scritto e diretto da Woody Allen ha interessato 340.000 spettatori con il 2.5% di auditel.

Rete 4: Babylon, il film del 2022 sceneggiato e diretto da Damien Chazelle con Brad Pitt ha appassionato 241.000 telespettatori pari ad uno share del 2.4%.

Canale 5: Watson, la serie ‘spin-off’ ha fatto compagnia 1.278.000 spettatori con uno share del 10.6%.

Italia 1: Yoga Radio Estate 2025, l’evento musicale dell’estate di Radio Bruno con Rebecca Staffelli e Stefano Corti ha intrattenuto 966.000 spettatori con il 9.4% di share.

La7: In onda, il talk dedicato a vari temi di attualità politica e sociale condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha informato 693.000 spettatori con 5%.

Tv8: Kill Bill – Volume 1, il film diretto da Quentin Tarantino con protagonista Uma Thurman ha tenuto col fiato sospeso 345.000 spettatori con il 2.7% di share.

Nove: Confusi e felici, il film del 2014 diretto da Massimiliano Bruno con Marco Giallini ha incuriosito 502.000 spettatori (pari al 3.9% di audience).

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 26 agosto 2025

RAI 1

