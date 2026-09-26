Ascolti tv 25 settembre 2026: Italia-Belgio (34.2%), Grande Fratello Vip (17%), La Ruota della Fortuna (22.9%) | Dati Auditel

Da
Emanuele Ambrosio
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Italia Azzurri Nations League 2022

Ascolti tv venerdì 25 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Italia-Belgio” contro “Grande Fratello Vip. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 25 settembre 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Italia-Belgio vs Grande Fratello Vip. Auditel ieri sera, 25 settembre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Italia-Belgio” contro “Grande Fratello Vip 2026”. Chi ha vinto?

Rai1: Italia-Belgio, la partita di Europa League ha attirato l’attenzione di 6.337.000 spettatori pari al 34.2% di share.

Rai 2: L’Ispettore Coliandro, le repliche della serie tv con protagonista Giampaolo Morelli hanno tenuto col fiato sospeso 827.000 spettatori (4.9%).

Rai 3: Familiar Touch, il film del 2024 diretto, sceneggiato e co-prodotto da Sarah Friedland ha coinvolto 546.000 spettatori con lo 3%.

Rete 4: Quarto Grado, la nuova stagione dell’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha informato 941.000 spettatori con il 8.2% di share.

Canale 5Grande Fratello Vip, la quarta puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha incollato alla tv 1.783.000 spettatori con uno share del 17%.

Italia 1CIA, la serie poliziesca creata da Dick Wolf e David Hudgins ha appassionato 645.000 spettatori (share 4.4%).

La7: Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi ha registrato 668.000 spettatori e il 5.5%.

Tv8: Pechino Express, il lungo viaggio che attraversa Indonesia, Cina e Giappone, raccontato da Costantino della Gherardesca ha interessato 266.000 spettatori pari al 2.7%.

Nove: Osteria Giacobazzi: lo spettacolo teatrale e programma televisivo ideato e interpretato dal comico ha strappato un sorriso a 422.000 spettatori con uno share del 2.7%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

  • Affari Tuoi: NON IN ONDA;
  • Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.337.000 spettatori con il 22.9% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 25 settembre 2026

RAI 1

  • La volta buona: 1.370.000 spettatori con il 13.5% nella prima parte e 1.422.000 spettatori con il 17% nella seconda parte;
  • Il Paradiso delle Signore: 1.311.000 spettatori con il 16.5%;
  • Vita in Diretta: 1.420.000 spettatori con il 18.3% nella presentazione e 1.580.000 spettatori con il 18.4%.

CANALE 5

  • Grande Fratello Vip: 1.840.000 spettatori pari al 15.5%;
  • Beautiful: 2.006.000 telespettatori con uno share del 17.3%;
  • Forbidden Fruit: 2.139.000 spettatori e il 19.7% di share;
  • Uomini e Donne: 2.283.000 spettatori e il 24.7% di share;
  • Tutto per la mia famiglia: 1.974.000 spettatori e il 24.9%;
  • Dentro La Notizia: 1.594.000 spettatori pari al 20.9% nella prima parte e 1.329.000 spettatori pari al 16.4% nella seconda parte chiamata Le Voci.
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Emanuele Ambrosio
Testardo, sognatore, ironico, logorroico, attento osservatore e curioso all'ennesima potenza. Campano di origini, ma alla continua ricerca del suo posto nel mondo si laurea in Scienze Politiche e contemporaneamente completa il percorso per diventare Giornalista Pubblicista. Consumatore di dischi, tele-dipendente, appassionato di cinema e serie tv. Diverse le collaborazioni: dalla carta stampata fino al passaggio al giornalismo online.