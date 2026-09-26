Ascolti tv venerdì 25 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Italia-Belgio” contro “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 25 settembre 2026?
Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Italia-Belgio vs Grande Fratello Vip. Auditel ieri sera, 25 settembre 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Italia-Belgio” contro “Grande Fratello Vip 2026”. Chi ha vinto?
Rai1: Italia-Belgio, la partita di Europa League ha attirato l’attenzione di 6.337.000 spettatori pari al 34.2% di share.
Rai 2: L’Ispettore Coliandro, le repliche della serie tv con protagonista Giampaolo Morelli hanno tenuto col fiato sospeso 827.000 spettatori (4.9%).
Rai 3: Familiar Touch, il film del 2024 diretto, sceneggiato e co-prodotto da Sarah Friedland ha coinvolto 546.000 spettatori con lo 3%.
Rete 4: Quarto Grado, la nuova stagione dell’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha informato 941.000 spettatori con il 8.2% di share.
Canale 5: Grande Fratello Vip, la quarta puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha incollato alla tv 1.783.000 spettatori con uno share del 17%.
Italia 1: CIA, la serie poliziesca creata da Dick Wolf e David Hudgins ha appassionato 645.000 spettatori (share 4.4%).
La7: Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi ha registrato 668.000 spettatori e il 5.5%.
Tv8: Pechino Express, il lungo viaggio che attraversa Indonesia, Cina e Giappone, raccontato da Costantino della Gherardesca ha interessato 266.000 spettatori pari al 2.7%.
Nove: Osteria Giacobazzi: lo spettacolo teatrale e programma televisivo ideato e interpretato dal comico ha strappato un sorriso a 422.000 spettatori con uno share del 2.7%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: NON IN ONDA;
- Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.337.000 spettatori con il 22.9% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 25 settembre 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.370.000 spettatori con il 13.5% nella prima parte e 1.422.000 spettatori con il 17% nella seconda parte;
- Il Paradiso delle Signore: 1.311.000 spettatori con il 16.5%;
- Vita in Diretta: 1.420.000 spettatori con il 18.3% nella presentazione e 1.580.000 spettatori con il 18.4%.
CANALE 5
- Grande Fratello Vip: 1.840.000 spettatori pari al 15.5%;
- Beautiful: 2.006.000 telespettatori con uno share del 17.3%;
- Forbidden Fruit: 2.139.000 spettatori e il 19.7% di share;
- Uomini e Donne: 2.283.000 spettatori e il 24.7% di share;
- Tutto per la mia famiglia: 1.974.000 spettatori e il 24.9%;
- Dentro La Notizia: 1.594.000 spettatori pari al 20.9% nella prima parte e 1.329.000 spettatori pari al 16.4% nella seconda parte chiamata Le Voci.