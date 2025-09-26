Ascolti tv ieri, giovedì 25 settembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “La ricetta della felicità” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 25 settembre 2025? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: La ricetta della felicità vs La notte nel cuore. Auditel ieri sera, 25 settembre 2025

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “La ricetta della felicità″ vs “La notte nel cuore”. Chi ha vinto?

Rai 1: La ricetta della felicità, la miniserie racconta la storia di Marta Rampini con protagonista Cristiana Capotondi ha emozionato 3.008.000 spettatori (19%).

Su Rai 2: Ore 14 Sera, il programma che approfondisce i casi di cronaca di maggior attualità condotto da Milo Infante ha coinvolto 686.000 spettatori con il 5.3% di share.

Rai 3: Zucchero Sugar Fornaciari, il documentario diretto da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano dedicato alla vita artistica e personale dell’artista ha interessato 881.000 spettatori al 5% di share.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo Del Debbio ha registrato 848.000 spettatori con lo 6.8% di share.

Canale 5: La notte nel cuore, le nuove puntate della dizi turca con protagonista Aras Aydin hanno appassionato 2.308.000 spettatori con il 15.7% di share.

Italia 1: Torino-Pisa, la partita di Coppa Italia 2025-2026 ha raccolto 816.000 spettatori con 4.5% di share.

La7: Piazzapulita, il programma con i confronti politici, i reportage internazionali, le inchieste condotto da Corrado Formigli ha informato 820.000 spettatori con il 6.3% di share.

Tv8: Salisburgo-Porto, la prima giornata di partite di Europa League 2025-2026 ha interessato 171.000 spettatori con lo 0.9% di share.

Nove: Roberto Lipari – L’ultimo spettacolo, lo spettacolo scritto dallo stesso Lipari con Ignazio Rosato ha divertito 352.000 spettatori con il 2.1% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.332.000 spettatori con il 21.9 % di share.

: spettatori con il % di share. Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.087.000 spettatori con il 25.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 25 settembre 2025

RAI 1

La volta buona : 1.440.000 spettatori con 16.2 %;

: spettatori con %; Il Paradiso delle Signore : 1.402.000 spettatori con il 16.7 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.757.000 spettatori con il 20.4% di share.

CANALE 5