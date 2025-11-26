Ascolti tv di martedì 25 novembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “C’è ancora domani” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 25 novembre 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai 1: C’è ancora domani, il film diretto e interpretato da Paola Cortellesi acclamato in tutto il mondo ha emozionato 3.869.000 spettatori pari al 21.6% di share.
Su Rai 2: Belve, le nuove interviste di Francesca Fagnani hanno incollato alla tv 1.176.000 spettatori pari al 7.4% di audience.
Rai 3: Amore Criminale, la nuova stagione del programma dedicato alla vittime di femminicidio raccontato da Veronica Pivetti ha appassionato 569.000 spettatori con il 3% di auditel.
Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il programma Videonews tra informazione e attualità condotto da Bianca Berlinguer ha informato 434.000 telespettatori pari ad uno share del 3.2%.
Canale 5: La notte nel cuore, i nuovi episodi della serie tv turca hanno coinvolto 2.276.000 spettatori con uno share del 15%.
Italia 1: Le Iene Show, il programma di inchiesta condotto da Veronica Gentili ha raccolto dinanzi alla tv 1.092.000 spettatori con il 8.8% di share.
La7: Dimartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità condotto da Giovanni Floris ha registrato 1.240.000 spettatori con 7.1%.
Tv8: X Factor, la nuova edizione del talent show musicale ha intrattenuto 456.000 spettatori con il 3.2% di share.
Nove: Only Fun – Comico Show, lo show riunisce alcuni dei volti più amati della comicità italiana in una serie di esibizioni dal vivo tra monologhi, sketch, imitazioni e momenti musicali ha fatto compagnia a 329.000 spettatori (pari al 1.9% di audience).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?
- Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.710.000 spettatori con il 21.2% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.489.000 spettatori con il 24.8% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 25 novembre 2025
RAI 1
- La volta buona raccoglie 1.730.000 spettatori con il 15.7%;
- Il Paradiso delle Signore: 1.493.000 spettatori con il 16.3%;
- Vita in diretta: 2.416.000 spettatori con un 21% di share.
CANALE 5
- Grande Fratello: 2.188.000 con uno share del 17%;
- Beautiful: 2.207.000 telespettatori con uno share del 17.6%;
- Forbidden Fruit: 2.226.000 spettatori e il 19% di share;
- Uomini e Donne: 2.390.000 spettatori e il 23.3% di share
- La forza di una donna: 2.240.000 spettatori e il 24.2%;
- Amici: 1.702.000 spettatori (18.9%);
- Dentro la notizia: 1.654.000 spettatori pari al 17.9% nella prima parte dalle 16:55 alle 17:25 e 1.712.000 spettatori pari al 16.2% nella seconda parte chiamata Le Voci.