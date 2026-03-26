Ascolti tv 25 marzo 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Morgane – Detective Speciale” contro “Vanina 2 – Un vicequestore a Catania“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 25 marzo 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: “Morgane – Detective Speciale” vs “Vanina 2 – Un vicequestore a Catania”. Auditel del 25 marzo 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Morgane – Detective Speciale” contro “Vanina 2 – Un vicequestore a Catania”. Chi ha vinto?

Rai 1: Morgane – Detective Speciale, la nuova stagione della serie televisiva franco-belga ideata da Alice Chegaray-Breugnot con protagonista Audrey Fleurot ha attirato l’attenzione di 1.436.000 spettatori pari allo 9.2% di share.

Su Rai 2: Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino ha intrattenuto 2.150.000 spettatori pari al 16%.

Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha appassionato 1.326.000 spettatori pari allo 8.6% di share.

Rete 4: Realpolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha registrato 625.000 telespettatori pari ad uno share del 4.9%.

Canale 5: Vanina 2 – Un vicequestore a Catania, la seconda stagione della serie tv diretta da Davide Marengo con protagonista Giusy Buscemi ha coinvolto 1.933.000 spettatori con uno share del 13.8%.

Italia 1: Le Iene, il programma di inchieste e servizi condotto da Veronica Gentili ha incollato alla tv 1.139.000 spettatori con il 9.2% di audience.

La7: La giusta distanza, il nuovo programma di Roberto Saviano ha informato 813.000 spettatori con il 4.7%.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, il programma che vede quattro locali della stessa zona competere tra loro per stabilire quale sia il migliore ha raccolto 268.000 spettatori con il 1.9% di share.

Nove: Anni Settanta: Terrore e delitti, lo speciale di Mario Calabresi: un racconto tra memoria, terrorismo e conquiste sociali ha interessato 166.000 spettatori (1.1%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 4.933.000 spettatori con il 23.3 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.901.000 spettatori con il 23.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 25 marzo 2026

RAI 1

La volta buona : 1.518.000 spettatori con il 14.5 % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:32 e 1.646.000 spettatori con il 18.7 % nella seconda parte dalle 15:32 alle 16:01;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:32 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:32 alle 16:01; Il Paradiso delle Signore : 1.515.000 spettatori con il 18.1 % di share;

: spettatori con il di share; Vita in diretta: 1.676.000 spettatori con il 19.9% nella presentazione dalle 16:55 alle 17:49 e 2.036.000 spettatori con il 20.4% dalle 17:49 alle 18:38.

CANALE 5