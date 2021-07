Ascolti tv di domenica 25 luglio 2021: nuova sfida tra Rai1 vs Canale 5. Metti la nonna in freezer su Rai 1 contro Grand Hotel – Intrighi e passioni su Canale 5. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, domenica 25 luglio 2021? Scopriamo tutti i dati Auditel della prima serata facendo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Ecco per voi tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv di ieri sera: Metti la nonna in freezer vs Grand Hotel – Intrighi e passioni. Auditel ieri sera, 25 luglio 2021

Metti la nonna in freezer su Rai1 vince contro la soap Grand Hotel – Intrighi e passioni.

Rai 1: Metti la nonna in freezer, il film del 2018 di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi ha divertito 2.576.000 spettatori pari al 15.98%. Nel cast: Fabio De Luigi e Miriam Leone.

Su Rai 2: Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare dell’evento sportivo internazionale hanno incollato alla tv una media di 1.002.000 spettatori pari al 6.42% di share.

Rai 3: Kilimangiaro Estate, il giro del mondo della domenica di Rai3 attraverso la bellezza, le culture e le curiosità del nostro pianeta raccontato da Camilla Raznovich ha incuriosito 854.000 spettatori per uno share del 5.21%.

Rete 4: Delitto ai Caraibi, il film francese poliziesco diretto da Philippe Niang ha tenuto col fiato sospeso una media di 810.000 spettatori. Share 5.22%. Nel cast: Sara Martins.

Canale 5: Grand Hotel – Intrighi e passioni, le nuove puntate del serial televisivo spagnolo hanno appassionato 1.337.000 spettatori pari al 10.6% di share.

Italia 1: Colorado: la repliche della trasmissione comica condotta da Paolo Ruffini e Belen Rodriguez ha divertito 752.000 spettatori pari al 5.34% di share.

La7: Spiriti nelle tenebre: il film del 1996 diretto da film di Stephen Hopkins ha coinvolto una media di 354.000 spettatori pari a 2.22% di share. Nel cast: Michael Douglas, Val Kilmer, Brian McCardie.

Tv8: Men in Black II, il film del 2002 diretto da Barry Sonnenfeld, sequel del fortunato Men in Black, ha attirato l’attenzione di 424.000 spettatori. Share dell’2.53%. Nel cast: Will Smith.

Nove: Cambio moglie, l’ esperimento sociale in cui due famiglie si scambiano le mogli ha incuriosito 293.000 spettatori per l’1.68% di share.

Ascolti Tv, dati DayTime Pomeriggio, 25 luglio

RAI1

Domenica In – Il meglio di : 1.241.000 spettatori per il 10.17% di share.

: 1.241.000 spettatori per il 10.17% di share. Affari tuoi: 1.174.000 spettatori per il 10.74% di share.

CANALE 5