Separati ma non troppo su Rai 1 contro Masantonio – Sezione scomparsi su Canale 5. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 25 giugno 2021? Scopriamo tutti i dati Auditel della prima serata facendo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Ecco per voi tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: Separati ma non troppo vs Masantonio. Auditel ieri sera, 25 giugno 2021

Separati ma non troppo batte Masantonio, la nuova fiction con protagonista Alessandro Preziosi, ma a vincere la sfida degli ascolti è Quarto Grado.

Rai 1: Separati ma non troppo, la commedia francese diretta da Dominique Farrugia ha divertito 1.866.000 spettatori pari al 10.7%. Nel cast: Gilles Lellouche e Louise Bourgoin.

Su Rai 2: Frammenti di memoria, il thriller del 2017 diretto da Alex Wright ha tenuto col fiato sospeso 1.013.000 spettatori pari al 5.7% di share. Nel cast: Emilie Ullerup e Giles Panton.

Rai 3: Atlantic Crossing, la miniserie norvegese che racconta l’amicizia tra la principessa ereditaria Marta di Svezia e Franklin Roosevelt ha appassionato una media di 698.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%.

Rete 4: Quarto Grado – Le Storie, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero dedicato all’attualità e ai casi di cronaca ha informato una media di 1.655.000 spettatori. Share 12.1%.

Canale 5: Masantonio – Sezione scomparsi, la miniserie televisiva italiana diretta da Fabio Mollo e Enrico Rosati ha incuriosito 1.688.000 spettatori pari al 10.1% di share. Nel cast: Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi.

Italia 1: X Men – L’inizio, il film del 2011 diretto da Matthew Vaughn, basato sui personaggi dei supereroi di X-Men, ha incollato alla tv 953.000 spettatori pari al 6% di share. Nel cast: James McAvoy, Michael Fassbender.

La7: Gandhi, il film Premio Oscar del 1982 prodotto e diretto da Richard Attenborough sulla vita del Mahatma ha attirato l’attenzione di 484.000 spettatori pari a 3.5% di share. Nel cast: Ben Kingsley.

Tv8: Italia’s Got Talent – Best of, il meglio dell’ultima edizione del talent show condotto da Lodovica Comello ha divertito una media 491.000 spettatori. Share dell’2.9%.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza, lo show del comico genovese ha attirato l’attenzione di 343.000 spettatori per l’1.9 di share.

Ascolti Tv, dati DayTime Pomeriggio, 25 giugno

RAI 1

Oggi è un altro giorno : 1.907.000 spettatori per il 16.5% di share.

: 1.907.000 spettatori per il 16.5% di share. Il paradiso delle signore: 1.366.000 spettatori per il 15% di share.

1.366.000 spettatori per il 15% di share. La vita in diretta: 1.969.000 spettatori per il 22.6% di share.

CANALE 5