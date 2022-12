Ascolti tv di domenica 25 dicembre 2022: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Stanotte a Milano” contro “Il 7 e l’8“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, domenica 25 dicembre 2022?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Sfida Rai1 e Canale 5: “Stanotte a Milano” batte il film “Il 7 e l’8” di Ficarra e Picone.

Rai 1: Stanotte a Milano, il viaggio nella storia, nell’arte e nella bellezza condotto da Alberto Angela ha incollato alla tv 3.420.000 spettatori con lo 23.8% di share.

Su Rai 2: Castle – Detective tra le righe, la serie TV creata da Andrew W. Marlowe con Nathan Fillion e Jon Huertas ha coinvolto 1.191.000 spettatori con il 7.2%.

Rai 3: Non c’è più religione, il film commedia del 2016 diretto da Luca Miniero e interpretato da Claudio Bisio, Angela Finocchiaro e Alessandro Gassmann ha divertito 761.000 spettatori. Share del 4.7%.

Rete 4: The Untochables – Gli intoccabili, il film del 1987 diretto da Brian De Palma e scritto da David Mamet con protagonista Kevin Costner ha tenuto col fiato sospeso 735.000 spettatori. Share 4.8%.

Canale 5: Il 7 e l’8, il film del 2007, diretto da Salvatore Ficarra, Valentino Picone e Giambattista Avellino e interpretato dal duo comico Ficarra e Picone ha strappato un sorriso a 2.123.000 spettatori con uno share del 13.3%.

Italia 1: Miracolo nella 34ima strada, il film del 1994 diretto da Les Mayfield e con protagonista Richard Attenborough ha incollato alla tv 1.107.000 con una media di share del 7.2%.

La7: Il padre della sposa, il film del 199, diretto da Charles Shyer, con Steve Martin e Diane Keaton ha emozionato 293.000 spettatori con il 1.8% di auditel.

Tv8: Just Friends – Solo amici, il film del 2005 diretto da Roger Kumble con protagonisti Ryan Reynolds e Amy Smart ha fatto compagnia 293.000 spettatori. Share del 1.3%.

Nove: The best of Aldo, Giovanni e Giacomo, lo spettacolo teatrale portato in scena dal trio comico per celebrare i 25 anni di carriera ha divertito 507.000 spettatori per lo 3.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 25 dicembre 2022

Domenica In: 1.819.000 spettatori (20.3%).

spettatori Da noi a ruota libera: 2.010.000 spettatori con lo 18.5% di Auditel.

