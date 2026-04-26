Ascolti tv sabato 25 aprile 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Canzonissima 2026” contro “Amici Il Serale“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 25 aprile 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Canzonissima 2026 vs Amici Il Serale | Auditel ieri sera, 25 aprile 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Canzonissima” contro “Amici Il Serale”. Chi ha vinto?

Rai 1: Canzonissima 2026, la sesta ed ultima puntata dello show musicale condotto da Milly Carlucci ha intrattenuto 2.155.000 spettatori pari al 18.3% di share.

Su Rai 2: The Rookie, la serie televisiva creata da Alexi Hawley con Nathan Fillion e Alyssa Diaz ha coinvolto 551.000 spettatori pari al 3.5%.

Rai 3: Berlinguer – La grande ambizione, il film del 2024 diretto da Andrea Segre incentrato sulla vita del politico e leader del Partito Comunista ha appassionato 691.000 spettatori e il 4.6 di share.

Rete 4: Don Camillo monsignore…ma non troppo, il film del 1961, diretto da Carmine Gallone, con Fernandel, Gino Cervi e Leda Gloria ha interessato 1.005.000 spettatori pari al 7.1% di share.

Canale 5: Amici di Maria – Il Serale 2026, la sesta puntata del serale condotto da Maria De Filippi ha incollato alla tv 2.881.000 spettatori con uno share del 21.8%.

Italia 1: Kung Fu Panda, il film d’animazione del 2008 diretto da Mark Osborne e John Stevenson ha divertito 672.000 spettatori con il 4.3%.

La7: In altre parole il talk show condotto da Massimo Gramellini ha fatto compagnia a 1.333.000 spettatori con l’8% nella prima parte e 665.000 spettatori con il 5% nella seconda parte.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, il programma che vede quattro locali diversi della stessa zona competere tra loro per stabilire quale sia il migliore ha interessato 412.000 spettatori (2.5%).

Nove: Accordi e Disaccordi, il programma di attualità condotto da Luca Sommi con Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha registrato 524.000 spettatori con 3.7% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Ascolti Affari Tuoi : 3.871.000 spettatori con il 23.6 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.893.000 spettatori con il 23.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 25 aprile 2026

RAI 1

Bar Centrale : 0.000.000 spettatori ( 0.00 % );

: spettatori ( ); A Sua Immagine : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %) nella prima parte e 0.000.000 spettatori ( 0.00 %) nella seconda parte;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte; Ciao Maschio: 0.000.000 spettatori (0.00%) nella prima parte dalle 17:07 alle 18:22 e 0.000.000 spettatori (0.00%) nella seconda parte.

CANALE 5