Ascolti tv di mercoledì 24 settembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il Commissario Montalbano” contro “Io Canto Family“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 24 settembre 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “Io Canto Family”. Chi ha vinto?
Rai 1: Il Commissario Montalbano, la replica della puntata della fiction ispirata ai libri di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha appassionato 2.518.000 spettatori pari allo 16.7% di share.
Su Rai 2: C’era una volta il west, il film western all’italiana di registro epico prodotto dalla Paramount Pictures con Claudia Cardinale e Henry Fonda ha incollato alla tv 832.000 spettatori pari al 5.8%.
Rai 3: Chi l’ha visto, il programma dedicato ai casi di persone scomparse e cronaca nera condotto da Federica Sciarelli ha coinvolto 1.447.000 spettatori pari allo 9.7% di share.
Rete 4: Realpolitik!, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha registrato 453.000 telespettatori pari ad uno share del 3.6%.
Canale 5: Io Canto Family, la nuova puntata del talent show musicale per famiglie condotto da Michelle Hunziker ha intrattenuto 2.223.000 spettatori con uno share del 15.8%.
Italia 1: Como-Sassuolo, la partita del secondo turno di Coppa Italia 2025-2026 ha incollato alla tv 930.000 spettatori con il 5% di audience.
La7: Lezioni di mafia: il programma televisivo condotto da Nicola Gratteri ha informato 955.000 spettatori con il 5.5%.
Tv8: Mia moglie per finta, il film del 2011 diretto da Dennis Dugan. Mia moglie per finta. Brooklyn Decker e Adam Sandler ha divertito 502.000 spettatori con il 3.1% di share.
Nove: Comedy Match, il programma televisivo comico condotto da Katia Follesa ha fatto compagnia a 370.000 spettatori (2.2%).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?
- Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.425.000 spettatori con il 21.9% di share.
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.750.000 spettatori con il 23.5% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 23 settembre 2025
RAI 1
- La volta buona: 1.402.000 spettatori con il 16.6%.
- Il Paradiso delle Signore: 1.319.000 spettatori con il 16.1% di share.
- Vita in diretta: 1.717.000 spettatori con il 19.4% di share.
CANALE 5
- Beautiful: 1.824.000 spettatori con il 15.9% di share;
- Forbidden Fruit: 2.081.000 telespettatori pari al 19.3%;
- Uomini e Donne: 2.372.000 con il 25.1% di share;
- La forza di una donna: 2.066.000 telespettatori pari al 25.1%;
- Dentro la notizia: 1.495.000 spettatori pari al 19.1% nella prima parte e 1.296.000 spettatori pari al 15% nella seconda parte.