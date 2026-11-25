Ascolti tv di martedì 24 novembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Una finestra vista lago” contro “Sicilia Express“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 24 novembre 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Una finestra vista lago vs Sicilia Express | Auditel del 24 novembre 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Una finestra vista lago” contro “Sicilia Express”. Chi ha vinto?

Rai 1: Una finestra vista lago, la serie televisiva italiana del 2026 diretta da Marco Pontecorvo ha interessato 2.884.000 spettatori pari allo 17.3% di share.

Su Rai 2: Belve, il nuovo ciclo di interviste di Francesca Fagnani hanno incollato alla tv 1.732.000 spettatori pari al 12.3% di Audience.

Rai 3: Amore Criminale – Storie di femminicidio, la puntata speciale del programma condotto da Veronica Pivetti che racconta le tragiche storie di donne vittime di femminicidio ha coinvolto 590.000 spettatori con il 3.4% di auditel.

Rete 4: Verità Nascoste, il programma dedicato ai casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante ha appassionato 811.000 telespettatori pari ad uno share dello 6.3%.

Canale 5: Sicilia Express, la commedia natalizia scritta, diretta e interpretata da Ficarra & Picone ha strappato un sorriso a 2.050.000 spettatori con uno share del 15%.

Italia 1: I Mercenari 2, il film d’azione del 2012 diretto da Simon West con protagonisti Sylvester Stallone e Jason Statham ha tenuto col fiato sospeso 813.000 spettatori con il 4.4% di audience.

La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha registrato 1.512.000 spettatori e il 9.6% e 514.000 spettatori e il 8.8% nella parte chiamata DiMartedì Più.

Tv8: X-Factor 2026, il talent musicale condotto da Giorgia ha intrattenuto 414.000 spettatori spettatori con il 3.1% di share.

Nove: Comedy Match, il programma televisivo comico condotto da Katia Follesa ha divertito 510.000 spettatori con il 3% di share.

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi di Stefano De Martino : 4.702.000 spettatori con il 22.8 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.175.000 spettatori con il 20.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 24 novembre 2026

RAI 1

La volta buona : 1.501.000 spettatori con il 15.1 % nella prima parte e 1.612.000 spettatori con il 18.7 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.375.000 spettatori con uno share del 17 %;

: spettatori con uno share del %; Vita in diretta: 1.607.000 spettatori con il 17.7% nella presentazione e 2.124.000 spettatori con il 19.6%.

CANALE 5