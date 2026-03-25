Ascolti tv di martedì 24 marzo 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Le Libere Donne” contro “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 24 marzo 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: Le Libere Donne vs Grande Fratello Vip | Auditel del 24 marzo 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Le Libere Donne” contro “Grande Fratello Vip”. Chi ha vinto?
Rai 1: Le Libere Donne, la terza puntata della serie televisiva italiana diretta da Michele Soavi con protagonista Lino Guanciale ha appassionato 2.989.000 spettatori pari al 18.1% di share.
Su Rai 2: Stasera a letto tardi, il nuovo show con i bambini e i The Jackal ha strappato un sorriso 463.000 spettatori con uno share del 3%.
Rai 3: Farwest, il programma di inchieste, storie e approfondimenti condotto da Salvo Sottile ha informato 678.000 spettatori con il 4.4% di auditel.
Rete 4: E’ sempre cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata dagli ospiti con la conduzione di Bianca Berlinguer ha interessato 523.000 telespettatori pari ad uno share dello 4%.
Canale 5: Grande Fratello Vip, la terza puntata della nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi ha incollato alla tv 1.813.000 spettatori con uno share del 15.3%.
Italia 1: Spider-Man 2, il seconda capitolo della trilogia diretta da Raimi con protagonista Tobey Maguire ha coinvolto 934.000 spettatori con il 5.6%.
La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha registrato 2.196.000 spettatori e il 14.6% di share.
Tv8: Italia’s Got Talent, il programma televisivo italiano di genere talent show ha incuriosito 329.000 spettatori con il 2.5% di share.
Nove: Cash or Trash – La notte dei tesori, lo speciale del programma di aste condotto da Paolo Conticini ha attirato l’attenzione di 387.000 spettatori (pari al 2.2% di audience).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
- Affari Tuoi: 4.928.000 spettatori con il 23% di share.
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.248.000 spettatori con il 24.6% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 24 marzo 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.817.000 spettatori con il 16.6% nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e 1.775.000 spettatori con il 19.5% nella seconda parte dalle 15:30 alle 16.;
- Il Paradiso delle Signore: 1.709.000 spettatori con il 19.9%;
- Vita in diretta: 1.641.000 spettatori con il 19.2% nella presentazione dalle 16:57 alle 17:49 e 2.058.000 spettatori con il 20.4% dalle 17:49 alle 18:39.
CANALE 5
- Grande Fratello Vip: 2.067.000 telespettatori con uno share del 16.4%;
- Beautiful: 2.167.000 telespettatori con uno share del 18%;
- Forbidden Fruit: 2.442.000 spettatori e il 21.2% di share;
- Uomini e Donne: 2.367.000 spettatori e il 23.6% di share;
- La forza di una donna: 2.259.000 spettatori e il 25.4%;
- Amici di Maria: 1.622.000 spettatori e il 19.2% di share;
- Dentro la notizia: 1.499.000 spettatori pari al 18% nella prima parte dalle 16:54 alle 17:24 e 1.555.000 spettatori pari al 16.8% nella seconda parte chiamata Le Voci.