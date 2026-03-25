Ascolti tv di martedì 24 marzo 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Le Libere Donne” contro “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 24 marzo 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Le Libere Donne vs Grande Fratello Vip | Auditel del 24 marzo 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Le Libere Donne” contro “Grande Fratello Vip”. Chi ha vinto?

Rai 1: Le Libere Donne, la terza puntata della serie televisiva italiana diretta da Michele Soavi con protagonista Lino Guanciale ha appassionato 2.989.000 spettatori pari al 18.1% di share.

Su Rai 2: Stasera a letto tardi, il nuovo show con i bambini e i The Jackal ha strappato un sorriso 463.000 spettatori con uno share del 3%.

Rai 3: Farwest, il programma di inchieste, storie e approfondimenti condotto da Salvo Sottile ha informato 678.000 spettatori con il 4.4% di auditel.

Rete 4: E’ sempre cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata dagli ospiti con la conduzione di Bianca Berlinguer ha interessato 523.000 telespettatori pari ad uno share dello 4%.

Canale 5: Grande Fratello Vip, la terza puntata della nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi ha incollato alla tv 1.813.000 spettatori con uno share del 15.3%.

Italia 1: Spider-Man 2, il seconda capitolo della trilogia diretta da Raimi con protagonista Tobey Maguire ha coinvolto 934.000 spettatori con il 5.6%.

La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha registrato 2.196.000 spettatori e il 14.6% di share.

Tv8: Italia’s Got Talent, il programma televisivo italiano di genere talent show ha incuriosito 329.000 spettatori con il 2.5% di share.

Nove: Cash or Trash – La notte dei tesori, lo speciale del programma di aste condotto da Paolo Conticini ha attirato l’attenzione di 387.000 spettatori (pari al 2.2% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 4.928.000 spettatori con il 23 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.248.000 spettatori con il 24.6% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 24 marzo 2026

RAI 1

La volta buona : 1.817.000 spettatori con il 16.6 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e 1.775.000 spettatori con il 19.5 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16.;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16.; Il Paradiso delle Signore : 1.709.000 spettatori con il 19.9 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.641.000 spettatori con il 19.2% nella presentazione dalle 16:57 alle 17:49 e 2.058.000 spettatori con il 20.4% dalle 17:49 alle 18:39.

CANALE 5