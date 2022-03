Ascolti tv di giovedì 24 marzo 2022: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Italia – Macedonia del Nord” contro “Isola dei Famosi“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 24 marzo 2022?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Italia – Macedonia del Nord vs Isola dei Famosi. Auditel ieri sera, 24 marzo 2022

Sfida Rai1 e Canale 5: Il match Italia – Macedonia del Nord batte L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi.

Rai 1: Italia – Macedonia del Nord, la partita di qualificazione per i Mondiali di Qatar 2022 ha incollato alla tv 9.735.000 spettatori pari al 39.3% di share. Disfatta per la Nazionale che non si qualifica per il secondo anno consecutivo ai Mondiali.

Su Rai 2: Unfaithful – Amore infedele, il film thriller/erotico del 2002 diretto e prodotto da Adrian Lyne ha tenuto col fiato sospeso 1.007.000 spettatori pari al 4.7% di share. Nel cast: Richard Gere e Diane Lane.

Rai 3: Amore Criminale, la nuova edizione del programma che denuncia il tragico fenomeno della violenza sulle donne condotto da Veronica Pivetti ha coinvolto 922.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma di attualità ed informazione condotto da Paolo Del Debbio ha registrato 902.000 spettatori con lo 5.3% di audience.

Canale 5: Isola dei Famosi, la seconda puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha attirato l’attenzione di 2.306.000 spettatori pari al 15.4% di share.

Italia 1: Tata Matilde e il grande botto, il film del 2010 diretto da Susanna White ha divertito 913.000 spettatori con 4.1% di share. Nel cast: Emma Thompson e Ralph Fiennes.

La7: Piazzapulita, il programma di approfondimento e inchieste condotto da Corrado Formigli ha registrato 994.000 spettatori con uno share del 4%.

Tv8: Io prima di te: film del 2016 diretto da Thea Sharrock ha emozionato 402.000 spettatori. Share dello 1.8%. Nel cast: Emilia Clarke e Sam Claflin.

Nove: Diverso da chi?, il film del 2009 diretto da Umberto Carteni ha divertito 245.000 spettatori. Share dello 1.1%. Nel cast: Luca Argentero e Claudia Gerini.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 24 marzo 2022

RAI 1

Oggi è un altro giorno : 1.695.000 spettatori con il 14.6%.

: 1.695.000 spettatori con il 14.6%. Il Paradiso delle Signore : 2.009.000 spettatori con il 20.5% di share.

: 2.009.000 spettatori con il 20.5% di share. La vita in diretta: 2.038.000 spettatori con il 17.5% di share

CANALE 5