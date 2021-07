Ascolti tv di sabato 24 luglio 2021: nuova sfida tra Rai1 vs Canale 5. The Voice Senior su Rai 1 contro Benvenuti al nord su Canale 5. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 24 luglio 2021? Scopriamo tutti i dati Auditel della prima serata facendo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Ecco per voi tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv di ieri sera: The Voice Senior vs Benvenuti al Nord. Auditel ieri sera, 24 luglio 2021

Sfida tra repliche: su Rai1 “The Voice Senior” di Antonella Clerici contro il film “Benvenuti al nord” su Canale 5. Chi ha vinto la sfida degli ascolti tv? Aggiornamento dalle ore 10.00

Rai 1: The Voice Senior , la replica del talent show condotto da Antonella Clerici ha incollato alla tv 1.812.000 spettatori pari al 13.8%.

Su Rai 2: Il circolo degli anelli, il programma condotto da Alessandra De Stefano dedicato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha informato una media di 782.000 spettatori pari al 5.6% di share.

Rai 3: Opera senza autore, il film del 2018 diretto da Florian Henckel von Donnersmarck ha tenuto col fiato sospeso 796.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Nel cast: Paula Beer , Tom Schilling.

Rete 4: Una vita, i nuovi episodi della soap spagnola ha appassionato una media di 953.000 spettatori. Share 6.7%.

Canale 5: Benvenuti al Nord, il film del 2012 diretto da Luca Miniero, seguito di Benvenuti al Sud, ha divertito 1.679.000 spettatori pari al 12% di share. Nel cast Claudio Bisio e Alessandro Siani.

Italia 1: Jurassic Park.: il film horror del 1993 diretto da Steven Spielberg ha tenuto col fiato sospeso una media di 832.000 spettatori pari al 6.1% di share. Nel cast: Sam Neill e Laura Dern.

La7: Downton Abbey: la serie televisiva britannica in costume ha attirato l’attenzione di 285.000 spettatori pari a 2.4% di share.

Tv8: Inferno di cristallo, il film catastrofico del 1974 diretto da John Guillermo ha incollato alla tv 276.000 spettatori. Share dell’1.9%. Nel cast: Claire Forlani, Jamie Bamber, Riley Jackson.

Nove: Il delitto di Garlasco, il documentario dedicato all’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco ha registrato una media di 359.000 spettatori per l’2.5% di share.

Ascolti Tv, dati DayTime Pomeriggio, 24 luglio

RAI1

Linea Blu : 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share.

: 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share. Dreams Road: 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share.

0.000.000 spettatori per il 0.00% di share. A sua immagine: 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share.

CANALE 5