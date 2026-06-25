Ascolti tv 24 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Mondiali 2026 Svizzera-Canada” contro “Temptation Island“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 24 giugno 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: “Inghilterra-Croazia” vs “Temptation Island”. Auditel del 24 giugno 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Inghilterra-Croazia” contro “Temptation Island”. Chi ha vinto?
Rai 1: Mondiali 2026 Svizzera-Canada, la partita dei Mondiali di Calcio 2026 ha attirato l’attenzione di 3.671.000 spettatori pari allo 22% di share.
Su Rai 2: La giustizia di una madre, il film televisivo del 2015, diretto da Jason Bourque ha incuriosito 704.000 spettatori pari al 4.4%.
Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha coinvolto 1.228.000 spettatori pari allo 8.7% di share.
Rete 4: Zona Bianca, il programma di attualità e informazione condotto da Giuseppe Brindisi ha registrato 548.000 telespettatori pari ad uno share del 4.6%.
Canale 5: Temptation Island 2026, la prima puntata della nuova edizione del docu-reality dei sentimenti condotta da Filippo Bisciglia ha incollato alla tv 3.569.000 spettatori con uno share del 27.6%.
Italia 1: Big Game – Caccia al presidente, il film del 2014 diretto da Jalmari Helander con protagonista Samuel L Jackson ha appassionato 845.000 spettatori con il 5.2% di audience.
La7: Lezioni di mafie, la nuova stagione del programma con Nicola Gratteri, Paolo Di Giannantonio e la partecipazione di Antonio Nicaso ha raccolto 400.000 spettatori con il 2.5%.
Tv8: 2012, il film del 2009 diretto da Roland Emmerich con John Cusack e Chiwetel Ejiofor ha tenuto col fiato sospeso 243.000 spettatori con il 1.8% di share.
Nove: Ex – Amici come prima!, il film di Fausto Brizzi diretto da Carlo Vanzina con protagonisti Enrico Brignano e Teresa Mannino ha divertito 308.000 spettatori (2.1%).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
- Affari Tuoi: NON VA IN ONDA;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.579.000 spettatori con il 27.2% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 24 giugno 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.506.000 spettatori con il 15.3% nella prima parte dalle 14:08 alle 15:30, 1.197.000 spettatori con il 14.6% nella seconda parte dalle 15:30 alle 16:01 e 1.017.000 spettatori con il 12.8% nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 16:01 alle 16:25;
- Vita in diretta: 1.572.000 spettatori con il 20.5% nella presentazione dalle 16:42 alle 17:43 e 1.894.000 spettatori con il 23.6% dalle 17:43 alle 18:42.
CANALE 5
- Beautiful: 2.102.000 spettatori con il 18.7% di share;
- Forbidden Fruit: 2.133.000 telespettatori pari al 20.8%;
- Far Away: 1.954.000 spettatori con il 22% di share.
- Tutto per la mia Famiglia: 1.850.000 telespettatori pari al 23.3%;
- Dentro la notizia: 1.435.000 spettatori pari al 18.8% nella prima parte dalle 16:43 alle 17:23 e 1.117.000 spettatori pari al 14.4% nella seconda parte chiamata Le Voci.