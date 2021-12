Ascolti tv di venerdì 24 dicembre 2021: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Ailo – Un’avventura tra i ghiacci” contro “Concerto di Natale“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 24 dicembre 2021?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Sfida Rai1 e Canale 5: ‘Ailo – Un’avventura tra i ghiacci’ perde contro il ‘Concerto di Natale’.

Rai 1: Ailo – Un’avventura tra i ghiacci, il film documentario del 2018 diretto da Guillaume Maidatchevsky raccontato dalla voce di Fabio Volo ha appassionato 1.250.000 spettatori. Share dello 7.4%.

Su Rai 2: Il mio valzer di Natale, il film del 2020 diretto da Michael Damian con Will Kemp, Lacey Chabert ha emozionato 916.000 spettatori (share al 5.1%).

Rai 3: Festival del Circo di Montecarlo, il festival che si tiene a Monte Carlo e che premia i migliori artisti circensi del mondo ha attirato l’attenzione di 1.665.000 spettatori. Share del 9.8%.

Rete 4: L’amore non va in vacanza, il film del 2006 diretto da Nancy Meyers ha coinvolto di 555.000 spettatori. Share 3.4%. Nel cast: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law.

Canale 5: Concerto di Natale, la 29esima edizione del tradizionale concerto di Natale condotto da Federica Panicucci ha conquistato di 2.168.000 spettatori. Share del 14.7%.

Italia 1: Una poltrona per due, il film cult del 1983 di John Landis interpretato da Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis ha divertito 2.459.000 spettatori pari al 14.6% di share.

La7: Insonnia d’amore: il film del 1993 diretto da Nora Ephron, con protagonisti Tom Hanks e Meg Ryan ha incollato alla tv 233.000 spettatori pari allo 1.4% di auditel.

Tv8: Il disegno di Natale: la commedia romantica diretta da Allan Harmon ha emozionato 138.000 spettatori. Share dell’0.8%. Nel cast: Michael Kopsa , Reese Alexander.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show del geniale Maurizio Crozza ha fatto compagnia ad una media di 466.000 spettatori per 2.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 24 dicembre 2021

RAI 1

Belle & Sebastian : 1.532.000 spettatori con il 10.9%.

: 1.532.000 spettatori con il 10.9%. Il Paradiso delle Signore: 2.043.000 spettatori con il 15.5% di share.

