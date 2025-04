Ascolti tv ieri, giovedì 24 aprile 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Che Dio ci aiuti,” contro “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 24 aprile 2025? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: Che Dio ci aiuti, vs Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto. Auditel ieri sera, 24 aprile 2025

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Che Dio ci aiuti″ vs “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto”. Chi ha vinto?

Rai 1: Che Dio ci aiuti, i nuovi episodi della serie tv con Francesca Chillemi hanno appassionato alla tv 3.690.000 spettatori (22%).

Su Rai 2: Blue Bloods, la serie TV del 2010, ideata da Robin Green, Mitchell Burgess, con Tom Selleck e Donnie Wahlberg ha coinvolto 698.000 spettatori con il 4.2% di share.

Rai 3: The Father – Nulla è come sembra, il film drammatico del 2020, diretto da Florian Zeller, con Anthony Hopkins e Olivia Colman ha emozionato 639.000 spettatori al 3.8% di share.

Rete 4: Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio ha registrato 987.000 spettatori con il 7.1% di share.

Canale 5: Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto, il film del 2021 diretto da Riccardo Milani con Antonio Albanese e Paola Cortellesi ha raccolto 1.757.000 spettatori con il 10.7% di share.

Italia 1: Bologna-Empoli, la semifinale di Coppa Italia 2024 2025 ha incollato alla tv 1.517.000 spettatori con 8.1% di share.

La7: Piazzapulita, il programma di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha informato 896.000 spettatori con il 6.4% di share.

Tv8: Cucine da incubo, il programma che vede lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo nelle peggiori cucine d’Italia nel tentativo di riorganizzarle e farle rifiorire ha interessato 377.000 spettatori con lo 2.3% di share.

Nove: Only Fun – Comico Show, la nuova edizione dello show condotto da Belén Rodríguez e i PanPers con i migliori comici italiani ha divertito 701.000 spettatori con il 4.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 24 aprile 2025

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; La vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

CANALE 5