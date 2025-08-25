Ascolti tv di domenica 24 agosto 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Imma Tataranni” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Imma Tataranni vs La notte nel cuore – Auditel ieri sera, domenica 24 agosto 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “Imma Tataranni” contro “La notte nel cuore”. Chi ha vinto?

Rai 1: Imma Tataranni, le repliche della serie tv con l’attrice Vanessa Scalera ha incollato alla tv 1.804.000 spettatori pari al 14.9% di share.

Su Rai 2: Will Trent, la serie tv statunitense creata da Karin Slaughter, Liz Heldens e Daniel T. Thomsen ha fatto compagnia a 376.000 spettatori (2.9% di share).

Rai 3: Report, il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv condotto da Sigfrido Ranucci ha registrato 765.000 spettatori pari al 5.8% di share.

Rete 4: Freedom – Oltre il confine, il viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia del nostro Paese ha incuriosito 501.000 spettatori con il 4.3% di share.

Canale 5: La notte nel cuore, le nuove puntate della serie turca hanno appassionato 1.958.000 spettatori con uno share del 16.4%.

Italia 1: Il cosmo sul comò, il film di Marcello Cesena. Aldo, Giovanni e Giacomo si fanno in cinque (episodi) per trovare la saggezza nel cosmo e sul comò ha divertito 794.000 spettatori e lo 6% di share.

La7: Il processo di Norimberga, la miniserie televisiva in due puntate del 2000 diretta da Yves Simoneau e tratta dal libro Nuremberg ha coinvolto 372.000 spettatori con il 3.5%.

Tv8: I delitti del Barlume, la serie televisiva italiana trasmessa su TV8, tratta dai romanzi di Marco Malvaldi ha raccolto 275.000 spettatori con il 2.1% di audience.

Nove: La Corrida, il programma televisivo italiano di genere talent show e varietà condotto da Amadeus ha strappato un sorriso a 520.000 spettatori con il 4.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 24 agosto 2025

RAI 1

Domenica In : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il di share; Canzone segreta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Canale 5