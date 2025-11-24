Ascolti tv di domenica 23 novembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Non così vicino” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Non così vicino vs La notte nel cuore – Auditel ieri sera, domenica 23 novembre 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “Non così vicino” contro “La notte nel cuore”. Chi ha vinto?

Rai 1: Non così vicino, il film diretto da Marc Forster che racconta la storia di Otto interpretato da Tom Hanks ha raccolto 2.348.000 spettatori pari al 15.2% di share.

Su Rai 2: Il fuoco del peccato, film del 2022 di genere thriller, diretto da Neil LaBute, con Diane Kruger e Ray Nicholson ha tenuto col fiato sospeso 510.000 spettatori (2.7% di share).

Rai 3: Report, la nuova edizione del programma condotto da Sigfrido Ranucci ha registrato 1.350.000 spettatori pari al 6.7% di share.

Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha informato 717.000 spettatori con il 5.7% di share.

Canale 5: La notte nel cuore, le nuove puntate della serie turca hanno coinvolto 2.655.000 spettatori con uno share del 17%.

Italia 1: Zelig On, la nuova edizione del programma comico condotto da Paolo Ruffini e Lodovica Comello insieme al duo Ale e Franz ha divertito 956.000 spettatori con il 6.5%.

La7: Caccia a Ottobre rosso, il film di John McTiernan con protagonisti Sean Connery, Scott Glenn e Alec Baldwin ha incuriosito 303.000 spettatori con il 1.8%.

Tv8: Operation Fortune, il film del 2023 diretto da Guy Ritchie, con protagonisti Jason Statham e Aubrey Plaza ha appassionato 232.000 spettatori con il 1.4% di audience.

Nove: Che tempo che fa, la nuova puntata del talk show di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ha fatto compagnia a 1.729.000 spettatori con l’8.5% nella presentazione, 2.145.000 spettatori con il 12% nella prima parte e 1.146.000 spettatori con il 10.6% nella seconda parte chiamata Il Tavolo.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 0.000.000 spettatori con il 20.6 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 25.6% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 23 novembre 2025

RAI 1

Domenica In : 2.703.000 spettatori con il 20 %;

: spettatori con il %; Coppa Davis – Italia-Spagna registra un netto di 4.052.000 spettatori con il 24.3% dalle 14:55 alle 20:38; nel dettaglio, Berrettini-Carreno Busta 2.713.000 spettatori con il 21.2% e Cobolli-Munar 4.073.000 spettatori con il 25.7%.

Canale 5