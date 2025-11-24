Ascolti tv di domenica 23 novembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Non così vicino” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Non così vicino vs La notte nel cuore – Auditel ieri sera, domenica 23 novembre 2025
Sfida Rai1 e Canale 5: “Non così vicino” contro “La notte nel cuore”. Chi ha vinto?
Rai 1: Non così vicino, il film diretto da Marc Forster che racconta la storia di Otto interpretato da Tom Hanks ha raccolto 2.348.000 spettatori pari al 15.2% di share.
Su Rai 2: Il fuoco del peccato, film del 2022 di genere thriller, diretto da Neil LaBute, con Diane Kruger e Ray Nicholson ha tenuto col fiato sospeso 510.000 spettatori (2.7% di share).
Rai 3: Report, la nuova edizione del programma condotto da Sigfrido Ranucci ha registrato 1.350.000 spettatori pari al 6.7% di share.
Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha informato 717.000 spettatori con il 5.7% di share.
Canale 5: La notte nel cuore, le nuove puntate della serie turca hanno coinvolto 2.655.000 spettatori con uno share del 17%.
Italia 1: Zelig On, la nuova edizione del programma comico condotto da Paolo Ruffini e Lodovica Comello insieme al duo Ale e Franz ha divertito 956.000 spettatori con il 6.5%.
La7: Caccia a Ottobre rosso, il film di John McTiernan con protagonisti Sean Connery, Scott Glenn e Alec Baldwin ha incuriosito 303.000 spettatori con il 1.8%.
Tv8: Operation Fortune, il film del 2023 diretto da Guy Ritchie, con protagonisti Jason Statham e Aubrey Plaza ha appassionato 232.000 spettatori con il 1.4% di audience.
Nove: Che tempo che fa, la nuova puntata del talk show di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ha fatto compagnia a 1.729.000 spettatori con l’8.5% nella presentazione, 2.145.000 spettatori con il 12% nella prima parte e 1.146.000 spettatori con il 10.6% nella seconda parte chiamata Il Tavolo.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?
- Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino: 0.000.000 spettatori con il 20.6% di share.
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 25.6% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 23 novembre 2025
RAI 1
- Domenica In: 2.703.000 spettatori con il 20%;
- Coppa Davis – Italia-Spagna registra un netto di 4.052.000 spettatori con il 24.3% dalle 14:55 alle 20:38; nel dettaglio, Berrettini-Carreno Busta 2.713.000 spettatori con il 21.2% e Cobolli-Munar 4.073.000 spettatori con il 25.7%.
Canale 5
- Amici: 3.152.000 spettatori (23.7%) di share;
- Verissimo: 2.627.000 spettatori pari al 21% nella prima parte e 2.526.000 spettatori pari al 18.2% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.