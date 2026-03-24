Ascolti tv 23 marzo 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Guerrieri – La regola dell’equilibrio” contro il “Scherzi a Parte“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 23 marzo 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Guerrieri – La regola dell’equilibrio vs Scherzi a Parte – Auditel ieri sera, 23 marzo 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Guerrieri – La regola dell’equilibrio” contro “Scherzi a Parte”. Chi ha vinto?

Rai 1: Guerrieri – La regola dell’equilibrio, la serie televisiva italiana diretta da Gianluca Maria Tavarelli con protagonista Alessandro Gassmann ha incollato alla tv 3.306.000 spettatori pari al 19.6% di share.

Su Rai 2: TG2 Speciale Referendum 2026, lo speciale dedicato al Referendum 2026 ha informato 494.000 spettatori pari al 2.5%.

Rai 3: Lo stato delle cose, il programma di informazione ed attualità condotto da Massimo Giletti ha fatto compagnia a 937.000 spettatori (6.1%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma di attualità condotto da Nicola Porro dedicato alla politica ed economia ha registrato 526.000 spettatori (4%).

Canale 5: Scherzi a Parte, la nuova puntata del programma condotto da Max Giusti ha intrattenuto 2.969.000 spettatori con uno share dello 22.5%.

Italia 1: The Transporter, il film del 2002 diretto da Corey Yuen e Louis Leterrier protagonista Jason Statham ha attirato l’attenzione di 1.104.000 spettatori con il 5.8%.

La7: Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi ha interessato 1.357.000 spettatori e lo 9.8%.

Tv8: The Equalizer 3 – Senza tregua, il film del 2023, diretto da Antoine Fuqua, con Denzel Washington e Dakota Fanning ha appassionato 597.000 spettatori con 3.4% di share.

Nove: Via dall’incubo, il film del 2002, diretto da Michael Apted, con Jennifer Lopez ha tenuto col fiato sospeso 243.000 spettatori con lo 1.5% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 5.067.000 spettatori con il 22.7 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.357.000 spettatori con il 24.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 23 marzo 2026

RAI 1

La volta buona short : 1.656.000 spettatori con il 13.7 %;

: spettatori con il %; TG1 Speciale – Referendum Giustizia : 1.391.000 spettatori con il 13.1 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.393.000 spettatori con il 13.7% nella presentazione dalle 17:14 alle 17:54 e 1.817.000 spettatori con il 15.6% dalle 17:54 alle 18:38.

CANALE 5