Ascolti tv sabato 23 maggio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Dalla Strada al Palco” contro “Pooh 60 – La nostra storia“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 23 maggio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Dalla Strada al Palco vs Pooh 60 – La nostra storia | Auditel ieri sera, 23 maggio 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Dalla Strada al Palco” contro “Pooh 60 – La nostra storia”. Chi ha vinto?

Rai 1: Dalla Strada al Palco, la finale programma alla scoperta del miglior artista di strada d’Italia ha attirato l’attenzione di 2.569.000 spettatori pari al 20.2% di share.

Su Rai 2: Il traditore, il film del 2019 diretto da Marco Bellocchio con protagonista Piefrancesco Favino ha tenuto col fiato sospeso 687.000 spettatori pari al 5.1%.

Rai 3: Sapiens Un solo pianeta, il programma di divulgazione scientifica condotto da Mario Tozzi ha informato 477.000 spettatori e il 3.5 di share.

Rete 4: Lo chiamavano Trinità, il film del 1970 con Bud Spencer e Terence Hill ha fatto compagnia a 916.000 spettatori pari al 6.6% di share.

Canale 5: Pooh 60 – La nostra storia, il concerto – evento all’Arena di Verona per celebrare 60 anni di carriera della band ha intrattenuto 2.011.000 spettatori con uno share del 18.1%.

Italia 1: Belle & Sebastien, il film del 2013, diretto da Nicolas Vanier ha emozionato 591.000 spettatori con il 4.1%.

La7: In altre parole il talk show condotto da Massimo Gramellini ha fatto compagnia a 1.030.000 spettatori con il 6.7% nella prima parte e 552.000 spettatori con il 4.3% nella seconda parte.

Tv8: GP Canada, le qualifiche del Gran Premio del Canada, la gara automobilistica di Formula 1, hanno appassionato 301.000 spettatori (2.1%).

Nove: Accordi e Disaccordi, il programma di attualità condotto da Luca Sommi con Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha interessato 444.000 spettatori con 3.3% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Ascolti Affari Tuoi : 3.870.000 spettatori con il 25.5 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.056.000 spettatori con il 26.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 23 maggio 2026

RAI 1

Bar Centrale : 1.353.000 spettatori ( 11.7 % );

: spettatori ( ); A Sua Immagine : 744.000 spettatori ( 8.2 %) nella prima parte e 665.000 spettatori ( 7.7 %) nella seconda parte;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte; Ciao Maschio: 794.000 spettatori (10.1%) nella prima parte dalle 17:08 alle 18:19 e 1.095.000 spettatori (12.9%) nella seconda parte.

CANALE 5