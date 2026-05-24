Ascolti tv sabato 23 maggio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Dalla Strada al Palco” contro “Pooh 60 – La nostra storia“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 23 maggio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Dalla Strada al Palco vs Pooh 60 – La nostra storia | Auditel ieri sera, 23 maggio 2026
Sfida Rai1 vs Canale 5: “Dalla Strada al Palco” contro “Pooh 60 – La nostra storia”. Chi ha vinto?
Rai 1: Dalla Strada al Palco, la finale programma alla scoperta del miglior artista di strada d’Italia ha attirato l’attenzione di 2.569.000 spettatori pari al 20.2% di share.
Su Rai 2: Il traditore, il film del 2019 diretto da Marco Bellocchio con protagonista Piefrancesco Favino ha tenuto col fiato sospeso 687.000 spettatori pari al 5.1%.
Rai 3: Sapiens Un solo pianeta, il programma di divulgazione scientifica condotto da Mario Tozzi ha informato 477.000 spettatori e il 3.5 di share.
Rete 4: Lo chiamavano Trinità, il film del 1970 con Bud Spencer e Terence Hill ha fatto compagnia a 916.000 spettatori pari al 6.6% di share.
Canale 5: Pooh 60 – La nostra storia, il concerto – evento all’Arena di Verona per celebrare 60 anni di carriera della band ha intrattenuto 2.011.000 spettatori con uno share del 18.1%.
Italia 1: Belle & Sebastien, il film del 2013, diretto da Nicolas Vanier ha emozionato 591.000 spettatori con il 4.1%.
La7: In altre parole il talk show condotto da Massimo Gramellini ha fatto compagnia a 1.030.000 spettatori con il 6.7% nella prima parte e 552.000 spettatori con il 4.3% nella seconda parte.
Tv8: GP Canada, le qualifiche del Gran Premio del Canada, la gara automobilistica di Formula 1, hanno appassionato 301.000 spettatori (2.1%).
Nove: Accordi e Disaccordi, il programma di attualità condotto da Luca Sommi con Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha interessato 444.000 spettatori con 3.3% di audience.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Ascolti Affari Tuoi: 3.870.000 spettatori con il 25.5% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.056.000 spettatori con il 26.3% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 23 maggio 2026
RAI 1
- Bar Centrale: 1.353.000 spettatori (11.7%);
- A Sua Immagine: 744.000 spettatori (8.2%) nella prima parte e 665.000 spettatori (7.7%) nella seconda parte;
- Ciao Maschio: 794.000 spettatori (10.1%) nella prima parte dalle 17:08 alle 18:19 e 1.095.000 spettatori (12.9%) nella seconda parte.
CANALE 5
- Beautiful conquista 2.139.000 spettatori (17.7%);
- Racconto di una Notte 1.916.000 spettatori (18.6%);
- Forbidden Fruit: 1.952.000 spettatori (20.9%);
- Verissimo – Speciale Amici: 1.615.000 spettatori (19.5%) nella prima parte dalle 16:27 alle 17:30 e 1.510.000 spettatori (19%) nella seconda parte dalle 17:35 alle 18:18 (I Saluti a 1.304.000 e il 15.2%).