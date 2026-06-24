Ascolti tv di martedì 23 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Mondiali 2026, Inghilterra-Ghana” contro “Gigi & Vanessa Insieme“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 23 giugno 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Mondiali 2026, Inghilterra-Ghana vs Gigi & Vanessa Insieme | Auditel del 23 giugno 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Mondiali 2026, Inghilterra-Ghana” contro “Gigi & Vanessa Insieme”. Chi ha vinto?

Rai 1: Mondiali 2026, Inghilterra-Ghana, la partita dei Mondiali di Calcio 2026 ha incollato alla tv 3.839.000 spettatori pari allo 29% di share.

Su Rai 2: Storie al bivio di sera, il programma di interviste di Monica Setta ha interessato 432.000 spettatori pari allo 4.6% di Audience.

Rai 3: Che ci faccio qui, il programma condotto da Domenico Iannacone che racconta le fragilità più profonde dell’esistenza ha raccolto 1.180.000 spettatori con il 7.6% di auditel.

Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata dagli ospiti con la conduzione di Bianca Berlinguer ha informato 544.000 telespettatori pari ad uno share dello 4.9%.

Canale 5: Gigi & Vanessa Insieme, la replica dello show di D’Alessio e Incontrada ha fatto compagnia a 1.672.000 spettatori con uno share del 14.3%.

Italia 1: Mi presenti i tuoi?, il film del 2004 diretto da Jay Roach con protagonista Ben Stiller ha strappato un sorriso a 825.000 spettatori con il 5.7%.

La7: Epstein: sopravvissute all’incubo, la docu-serie che dà voce alle vittime del noto finanziere americano ha interessato 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share.

Tv8: Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game Sky Original condotto da Fabio Caressa ha coinvolto 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Nove: Le Crociate, il film del 2005 diretto e prodotto da Ridley Scott con protagonista Orlando Bloom ha appassionato 0.000.000 spettatori (pari al 0.00% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 3.767.000 spettatori con il 22.6 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.282.000 spettatori con il 25.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 23 giugno 2026

RAI 1

La volta buona : 1.522.000 spettatori con il 15.3 % nella prima parte dalle 14:08 alle 15:31, 1.317.000 spettatori con il 15.8 % nella seconda parte dalle 15:31 alle 16:01 e 1.038.000 spettatori con il 13.2% nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 16:01 alle 16:25;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:08 alle 15:31, spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:31 alle 16:01 e spettatori con il nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 16:01 alle 16:25; Vita in diretta: 1.647.000 spettatori con il 21.7% nella presentazione dalle 16:42 alle 17:44 e 1.789.000 spettatori con il 21.9% dalle 17:44 alle 18:42.

CANALE 5